En Dënschdeg den Owend spillt Lëtzebuerg den zweete Match an der WM-Qualifikatioun an dat am Stade Josy Barthel géint Portugal.

En Dënschdeg den Owend heescht et fir déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp, déi excellent Prestatioun vun e Samschdeg an Irland ze confirméieren an dat géint de Favorit aus der Grupp A, Portugal.

Lëtzebuerg géint Portugal/Reportage Gilles Tricca

D'FLF-Formatioun ass sech bewosst, datt se d'Leeschtung vun Dublin nach toppe muss, fir e positiivt Resultat ze maachen. An dat well Portugal bestëmmt mat der Roserei am Bauch op Lëtzebuerg kënnt, nodeems si a Serbien nëmmen 2:2 gespillt hunn a virun allem e reguläre Goal an der Nospillzäit net unerkannt kritt hunn.

Den Trainer Luc Holtz huet natierlech Respekt virun der Stäerkt vum Géigner, mä och e bëssi Angscht virum Afloss vum Cristiano Ronaldo an net nëmme dee sportlechen.

Mat gréissere Blessure sinn d'Lëtzebuerger net geplot virun dësem wichtege Rendez-vous. Lëtzebuerg géint Portugal gëtt en Dënschdeg den Owend wéi gesot um 20.45 Auer am Stade Josy Barthel ugepaff an RTL ass och da Live fir iech mat derbäi an dat um Radio, op RTL ZWEE op der Tëlee, an op RTL.lu.

D'portugisesch Nationalekipp gouf häerzlech empfaangen

