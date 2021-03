En Dënschdeg den Owend trëfft déi Lëtzebuerger Nationalekipp op de Cristiano Ronaldo a Co.

Gespillt gëtt awer nach net am neie Stade de Luxembourg op der Cloche d’Or. Nee, de Match ass wéi gewinnt am ale Josy Barthel op der Areler Strooss a wéinst dem Coronavirus souguer hannert zouenen Dieren

Ee Grond méi, fir am Virfeld vun dësem wichtege WM-Qualifikatiounsmatch e Bléck hannert d Kulisse vum schonns 90 Joer ale Nationalstadion ze werfen. E Stade, an deem déi Lëtzebuerger Nationalekipp am Ganzen schonn 190 Länner-Matcher gespillt huet.

De Jéis Weber hëlt eis am Reportage vun der Tribün, iwwert d'Feld, duerch den Tunnel bis bei d'Vestiairë mat a bléckt dobäi op seng Zäit als Responsabel vum historesche Stadion zeréck.