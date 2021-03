Am zweete Match vum Grupp A konnt sech Serbien mat 2:1 am Aserbaidschan duerchsetzen.

Lëtzebuerg huet op en Neits en Dënschdeg den Owend an der Qualifikatioun fir d'WM 2022 am Katar e staarke Match gewisen a konnt souguer duerch de Gerson Rodrigues an der 30. Minutt mat 1:0 géint Portugal a Féierung goen. Kuerz virun der Paus ass de Portugisen duerch den Diogo Jota nach den 1:1 gelongen. Portugal ass staark aus de Kabinne komm an ass duerch de Ronaldo an der 50. Minutt a Féierung gaangen. An der 80. Minutt ass den 3:1 duerch de Palhinha gefall, wat um Enn och d'Schlussresultat sollt sinn.



Am zweete Match vum Grupp A hat Aserbaidschan Serbien op Besuch. D'Gäscht hu sech méi schwéier gedoe wéi een dat erwaart huet. Um Enn konnt sech Serbien duerch zwee Goler vum Mitrovic an der 16. an 81. Minutt duerchsetzen. Tëschenzäitlech konnt den Aserbaidschan an der 59. Minutt mat Hëllef vun engem Eelefmeter duerch de Makhmudov ausgläichen.

Aserbaidschan - Serbien 1:2 Serbien huet sech schwéier gedoen a konnt géint den Aserbaidschan just mat 2:1 gewannen.

An der Tabell steet Serbien mat 7 Punkten zesumme mat Portugal un der Spëtzt. Op der 3. Platz steet Lëtzebuerg mat 3 Punkten. Irland an Aserbaidschan hunn nach keng Punkte gesammelt.

Am Frëndschaftsmatch ass de Katar op Irland getraff. Um Enn hu sech béid Ekippen mat engem 1:1 getrennt.

Katar - Irland 1:1 Fréi konnt Irland a Féierung goen mee de Katar konnt duerch de Muntari an der 47. Minutt ausgläichen.

Reaktiounen nom Match

Reaktioune vun de Lëtzebuerger Nom Match hu sech de Luc Holtz, Laurent Jans a Gerson Rodrigues de Froe vum Mike Fandel gestallt.

Reaktioun vum Fernando Santos Am Interview mam Mike Fandel huet sech de Fernando Santos de Froe gestallt.

De Resumé vum Match

Lëtzebuerg ass gutt organiséiert an de Match gestart an huet et de Portugisen net einfach gemaach, sech Chancen ze erspillen.

No 24 Minutte gouf et déi éischt Chance fir Portugal, wéi de Ronaldo e Fräistouss vu lénks direkt op de Gol geschoss huet, mee de Moris konnt paréieren. An der 29. Minutt dann déi éischt richteg grouss Chance fir Portugal. Vu riets huet de Cancelo de Ball flaach op 16 Meter op de Sanches gespillt, mee de Moris konnt de Schoss halen.

No 30 Minutten huet dann nees eng Kéier dem Rodrigues seng Stonn geschloen. Vu riets huet de Sinani de Ball an d'Mëtt geflankt an do huet de Rodrigues de Ball an de laangen Eck gekäppt. Den 1:0 fir d'Rout Léiwe war och opgrond vun der staarker Leeschtung net onverdéngt.

An de Minutte virun der Paus huet Portugal Drock gemaach a soumat ass et hinnen an der éischter Minutt vun der Nospillzäit gelongen, den Ausgläich ze schéissen. No enger Flank vum Pedro Neto konnt den Diogo Jota de Ball aus kuerzer Distanz an de Gol käppen.

Bescht Zeenen aus der 1. Hallschent No enger ganz gudder Leeschtung an no Goler vum Rodrigues a Jota, ass et mat engem 1:1 an d'Paus gaangen.

Portugal ass gutt aus der Paus komm a konnt nëmme 5 Minutten nom Upaff den 2:1 schéissen. Vu riets huet de Cancelo an d'Mëtt op de Ronaldo geflankt an do hat de Ronaldo keng Problemer eleng virum Moris.

D'Gäscht waren an der zweeter Hallschent vill besser am Match an haten direkt e puer Chancen weider ze erhéijen. D'Rout Léiwen hu sech no der Drangphas awer nees erkritt a konnten nees e puer offensiv Akzenter setzen. An der 80. Minutt huet Portugal fir d'Entscheedung gesuergt. No engem Corner huet den agewiesselten Palhinha de Ball an de Gol gekäppt. Domadder war de Match entscheet an deem haten d'Lëtzebuerger näischt méi entgéint ze setzen.