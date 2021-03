En Dënschdeg gouf d'Suite vun de Gruppen E, G an H gespillt.

Am Grupp E hat de Favorit Belsch wéineg Schwieregkeete mat Belarus a Wales konnt eréischt spéit de Match géint Tschechien entscheeden.

Am Grupp G huet Holland Gibraltar iwwerrannt, Norwegen konnt sech just knapp géint de Montenegro duerchsetzen a Lettland huet den Tierken d'Liewe schwéier gemaach an zum Schluss ee Punkt matgeholl.

Déi éischt Victoire fir d'Slowakei am Grupp H gouf et géint Russland, Kroatien huet sech eréischt spéit géint Malta behaapt an Zypern konnt Slowenien iwwerraschen.

LINK: Fannt hei d'Resultater vun der Grupp vun de Roude Léiwen

Grupp E

Belsch - Belarus 8:0

1:0 Batsuayi (14.'), 2:0 Vanaken (17.'), 3:0 Trossard (38.'), 4:0 Doku (42.'), 5:0 Praet (49.'), 6:0 Benteke (70.'), 7:0 Trossard (76'), 8:0 (89.')

Wales - Tschechien 1:0

1:0 James (82.')

Resuméen aus dem Grupp E Mat engem knappen 1:0 konnt sech Wales géint Tschechien duerchsetzen an d'Belsch huet Wäissrussland ofgeschoss.

D'Belsch sti lo mat 7 Punkten aus 3 Matcher un der Spëtzt vun der Tabell, dat virun Tschechien mat 4, Wales a Belarus mat 3 an Estland mat 0 Punkten.

Grupp G

Gibraltar - Holland 0:7

0:1 Berghuis (41.'), 0:2 L. De Jong (55.'), 0:3 Depay (61.'), 0:4 Wihnaldum (62.'), 0:5 Malen (64'), 0:6 van de Beek (85'), 0:7 Depay (88.')

Montenegro - Norwegen 0:1

0:1 Sörloth (35.')

Tierkei - Lettland 3:3

1:0 Karaman (2.'), 2:0 Calhanoglu (33.'), 2:1 Savalnieks (35.'), 3:1 Yilmaz (52.', Eelefmeter), 3:2 Uldrikis (57.'), 3:3 Ikaunieks (79.')

Resuméën aus dem Grupp G Norwegen sëtzt sech knapps géint de Montenegro duerch an d'Tierkei spillt just 3:3 géint Lettland.

D'Tierkei bleift weider Tabelleleader mat 7 Punkten, dohannert kommen Holland, Montenegro an Norwegen mat all Kéier 6 Punkten. Lettland huet 1 Punkt a Gibraltar nach 0.

Grupp H

Slowakei - Russland 2:1

1:0 Skriniar (38.'), 1:1 Fernandes (71.'), 2:1 Mak (74')

Kroatien - Malta 3:0

1:0 Perisic (62.'),2:0 Modric (76.'), Brekalo (90.')

Resuméën aus dem Grupp H E bësse glécklech konnt d'Slowakei mat 2:1 géint Russland gewannen a Kroatien klappt Malta mat 3:0.

Zypern - Slowenien 1:0

1:0 Pittas (42.')

Zypern - Slowenien 1:0 Iwwerraschend konnt Zypern mat 1:0 géint Slowenien gewannen.

Kroatien a Russland sti mat 6 Punkten un der Spëtzt vun der Tabell, d'Slowakei huet der 5, Zypern 4, Slowenien 3 a Malta 1 Punkt um Konto.