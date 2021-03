Dës Decisioun gouf Eestëmmeg vum UEFA-Exekutivcomité e Mëttwoch geholl.

Dës Entscheedung gëllt fir d'EM am Summer, déi vum 11. Juni bis den 11. Juli ass, awer och fir d'Finallronn vun der Nations League am Oktober an d'Play-Offen den nächste Mäerz.

Et bleift awer dobäi, datt all Ekipp just zu dräi verschiddenen Zäitpunkte an enger Hallschent wiesselen dierf.