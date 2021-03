Mat enger 2:1-Victoire ass Nordmazedonien d'Sensatioun géint Däitschland gelongen an England huet de Match duerch e spéide Gol fir sech entscheet.

E Mëttwoch den Owend war et d'Suite vun der Qualifikatioun fir WM 2022 am Katar.

Nieft der Sensatiouns-Victoire vun Nordmazedonien géint Däitschland huet Éisträich mat 0:4 géint Dänemark de Kierzere gezunn a fir Spuenien ass et géint de Kosovo eng verdéngte Victoire ginn. Iwwerdeems konnten Italien a Frankräich sech déi dräi Punkte wéi erwaart sécheren.

En Dënschdeg gouf et fir Lëtzebuerg eng 1:3-Defaite géint Portugal.

Grupp B

Spuenien - Kosovo 3:1

1:0 Dani Olmo (34'), 2:0 Ferran Torres (36'), 2:1 Halimi (70'), 3:1 Gerard (75')

Spuenien hat vun Ufank u méi vum Match, hat am Spill no vir awer Problemer de Wee virun de Gol ze fannen. No enger hallwer Stonn ass d'Féierung dann awer ëmmer méi no komm a sou stoung et no Goler vum Dani Olmo a Ferran Torres bannent zwou Minutten 2:0. Dat war dem Spillverlaf no och verdéngt a sou ass et dann och an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent ass vu Kosovo dann no an no méi komm, och wa Spuenien dem 3:0 däitlech méi no war. Trotzdeem ass de Match dann 20 Minutte viru Schluss nach eng kéier spannend ginn, wéi den Halimi aus ronn 40 Meter an den eidele Gol geschoss huet, nodeems de Golkipp sech beim Rauskomme verschat hat. D'Hoffnung fir Kosovo op den Ausgläich huet sech allerdéngs nees zimlech séier geluecht, wéi 5 Minutte méi spéit de Gerard op 3:1 fir Spuenien erhéije konnt. Um Ausgang vum Match konnt Kosovo dann näischt méi änneren a sou steet um Enn eng verdéngte Victoire fir Spuenien.

Griechenland - Georgien 1:1

1:0 Kakabadze (76'), 1:1 Kvaratskhelia (78')

Grupp C

Litauen - Italien 0:2

0:1 Sensi (47'), 0:2 Immobile (90+4')

Nordirland - Bulgarien 0:0

Grupp D

Bosnien Herzegowina - Frankräich 0:1

0:1 Griezmann (60')

Ukrain - Kasachstan 1:1

1:0 Yaremchuk (20'), 1:1 Muzhikov (59')

Grupp F

Éisträich - Dänemark 0:4

0:1 Skov Olsen (58'), 0:2 Maehle (63'), 0:3 Höjbjerg (67'), 0:4 Skov Olsen (73')

Schottland - Färöer 4:0

1:0 McGinn (7'), 2:0 McGinn (53'), 3:0 Adams (60'), 4:0 Fraser (70')

Moldawien - Israel 1:4

1:0 Carp (29'), 1:1 Zahavi (45+1'), 1:2 Solomon (57'), 1:3 Dabbur (64'), 1:4 Natcho (66')

Grupp I

England - Polen 2:1

1:0 Kane (19'), 1:1 Moder (58'), 2:1 Maguire (85')

Polen huet England an den éischte Minutte komme gelooss an ass selwer net ze vill Risiko agaangen. De Ball war sou zum gréissten Deel an de Reihe vun den Haushären, déi domat awer net all ze vill ufänke wossten. No knapp 20 Minutten ass et dann en Eelefmeter fir England ginn, nodeems de Sterling vum Helik ongeschéckt vun de Been geholl gouf. De Kane huet sech dës Chance net huele gelooss a vum Punkt op 1:0 gestallt. Der Ekipp vu Polen huet een et ugemierkt dass de Lewandowski op Grond vun enger Blessure gefeelt huet, dat well d'Gäscht no vir sou gutt wéi keng Chancen opweise konnten.

No der Paus ass Polen dann awer lues a lues erwächt. Sie konnten de Ball elo méi bei sech halen a sou och méi dacks de Wee no vir sichen. An der 58. Minutt ass dann de Gol zum 1:1 gefall, wéi de Stones de Ball am eegene Strofraum verluer hat. De Moder huet dat äiskal bestroft a mat sengem Schoss an de laangen Eck ausgeglach. Kuerz viru Schluss konnt England awer nach eng Äntwert weisen a sou war et de Maguire, deen de Match fir d'Haushäre mat sengem Gol zur 2:1-Féierung an der 85. Minutt entscheede konnt.

San Marino - Albanien 0:2

0:1 Manaj (63'), 0:2 Uzuni (85')

Andorra - Ungarn 1:4

0:1 Fiola (45+2'), 0:2 Gazdag (51'), 0:3 Kleinheisler (58'), 0:4 Nego (90'), 1:4 Pujol (90+3')

Grupp J

Däitschland - Nordmazedonien 1:2

0:1 Pandev (45+2'), 1:1 Gündogan (63'), 1:2 Elmas (85')

Wéi erwaart huet Däitschland de Match bestëmmt an hat no 9 Minutten duerch de Goretzka déi bescht Chance vun der Ufanksphas op d'Féierung. Vun Nordmazedonien ass aus dem Spill raus sou gutt wéi näischt no vir komm, ma och déi Däitsch hunn et virum Gol un der néideger Konsequenz feele gelooss. Kuerz virun der Paus dann d'Iwwerraschung; No engem Zouspill vum Bardhi ass de Pandev zum Schoss komm a konnt sou d'Gäscht a Féierung bréngen.

Am zweeten Duerchgang huet Nordmazedonien elo hannen alles zougemaach, sou dass Däitschland et schwéier hat e Wee duerch d'Defense ze fannen. Den Ausgläich war trotzdeem net méi wäit fort. An der 62. Minutt ass de Sané am géigneresche Strofraum gefall a sou huet den Arbitter op de Punkt gewisen. De Gündogan ass ugetrueden an huet den Eelefmeter äiskal am Gol ënnerbruecht. Weiderhin hat Däitschland méi Chancen, déi awer all net genotzt gi sinn. Sou ass et da komm dass de Gol op der anerer Säit gefall ass a sou war et den Elmas, deen Nordmazedonien an der 85. Minutt a Féierung brénge konnt. Dobäi sollt et och bis zum Schluss bleiwen a sou geléngt de Gäscht déi grouss Iwwerraschung géint Däitschland.

Liechtenstein - Island 1:4

0:1 Saevarsson (12'), 0:2 Bjarnason (45'), 0:3 Palsson (77'), 1:3 Frick (79'), 1:4 Sigurjonsson (90+4')

Armenien - Rumänien 3:2

1:0 Spertsyan (56'), 1:1 Cicaldau (62'), 1:2 Cicaldau (72'), 2:2 Haroyan (86'), 3:2 Barseghyan (89')