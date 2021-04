An zwee Joer ass d'Futtball-Weltmeeschterschaft vun den Dammen an Australien, respektiv an Neiséiland.

D'FLF huet elo decidéiert, dass Dammennationalekipp d'Qualifikatioun fir d'WM spillt. Déi Matcher gi vun dësem September bis de September dat nächste Joer organiséiert. Et ass fir déi éischte Kéier iwwerhaapt, dass d'Lëtzebuerger Dammen eng WM-Qualifikatioun spillen. Links PDF: De Communiqué vun der FLF