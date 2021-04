An England spillt Tottenham just 2:2 gläich zu Newcastle an a Frankräich wënnt Stroossbuerg mat 3:2 géint Bordeaux.

Bundesliga

VFB Stuttgart - Werder Bremen 1:0

1:0 Augustinsson (81.', Eegegol)

An der éischter Hallschent gouf et kee gudde Match ze gesinn. Ze vill Ongenauegkeeten am Spillopbau hu verhënnert dat gutt Golchancen kreéiert goufen. Et goufen héchstens mol Distanzschëss mee och déi waren net immens geféierlech. Sou ass et mat engem logeschen 0:0 an d'Paus gaangen. No der Paus ware béid Ekippe besser am Match an et gouf méi a besser Golchancen op den zwou Säiten. An der 81. Minutt war et dann den onglécklechen Augustinsson dee mat engem Eegegol Stuttgart a Féierung bruecht huet. No enger Flank vum Sosa ass de Ball op dem Bremer säi Kapp gefall an de Pavlenke konnt de Ball net méi paréieren. Um Enn gewënnt Stuttgart bësse glécklech mat 1:0 a spréngt an der Tabell op déi 7. Plaz.

Union Berlin - Hertha Berlin 1:1

1:0 Andrich (10.'), 1:1 Lukebakio (35.', Eelefmeter)

Union Berlin ass staark an de Match komm a konnt schonn no 10 Minutten mat 1:0 a Féierung goen. No enger "Bogenlampe" ass de Ball dem Andrich op 20 Meter op de Fouss gefall an deen huet einfach direkt volley ofgezunn. De Ball ass rietsen Eck ageschloen. D'Hertha hat eng 15 Minutte gebraucht fir an de Match ze kommen mee hat ab deem Zäitpunkt och Golchancen. An der 32. Minutt huet de Friedrich de Guendouzi am Strofraum gefoult an den Arbitter huet op de Punkt gewisen. De Lukebakio huet dësen äiskal an de Gol geschoss.

No der Paus war et Union Berlin déi de Match dominéiert hunn. Bei der Hertha ass offensiv net vill zesummegelaf a soumat koumen se och kaum zu Golchancen. Mee och d'Union huet sech beim erausspillen vu Golchance schwéier gedoen. Esou ass et dann och beim 1:1 bliwwen.

Premier League

Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:2

1:0 Joelinton (28.'), 1:1 Kane (30.'), 1:2 Kane (34.'), 2:2 Willock (85.')

No enger ënnerhalsamer éischter Hallschent ass et mat engem 2:1 fir d'Gäscht an d'Paus gaangen. Nodeems den Joelinton Newcastle a Féierung brénge konnt, war et den Harry Kane dee mat 2 Goler a 4 Minutten nach virun der Hallschent de Match dréie konnt. Mee Newcastle ass weider gutt am Match bliwwen a war alles anescht wéi ouni Chance. An der 85. Minutt ass der Heemekipp dann och nach den 2:2 duerch den agewiesselte Willock gelongen. Dëst ass e wichtege Punkt fir Newcastle déi op der 17. Plaz stinn.

Southampton - Burnley 3:2

0:1 Wood (12.', Eelefmeter), 0:2 Vydra (28.'), 1:2 Armstrong (31.'), 2:2 Ings (42.'), 3:2 Redmond (66.')

Fréi louch Southampton mat 0:2 am Réckstand. Mee d'Ekipp vum Ralph Hasenhüttl hat sech net opginn an huet weider no vir gespillt. Um Enn konnten se de Match tatsächlech nach dréinen a gewannen mat 3:2. Dëst si wichteg 3 Punkten fir Southampton no schwierege Wochen déi sech domat e bësse Loft an der Lutte ëm den Ofstig verschafen.

Aston Villa - Fulham 3:1

0:1 Mitrovic (61.'), 1:1 Trezeguet (78.'), 2:1 Trezeguet (81.'), 3:1 Watkins (87.')

Ligue 1

SC Angers - Montpellier 1:1

0:1 Mavididi (47.'), 1:1 Bahoken (72.')

Girondins Bordeaux - Racing Strasbourg 2:3

0:1 Koné (6.'), 0:2 Diallo (21.'), 0:3 Ajorque (30.', Eelefmeter), 1:3 Baysse (36.'), 2:3 Hwang (45.+2.')

La Liga

Elche - Betis Sevilla 1:1

0:1 Borja Iglesias (14.', Eelefmeter), 1:1 Pere Milla (36.')

Deportivo Alaves - Celta Vigo 1:3

0:1 Nolito (8.'), 0:2 Iago Aspas (14.'), 0:3 Santi Mina (20.'), 1:3 Lejeune (86.')

