Duerch e Gol an der 87. Minutt huet sech Péiteng an der Partie géint de Progrès déi dräi Punkte geséchert.

An der BGL Ligue stoungen op Ouschterméindeg eng Rei Matcher um Programm. Dorënner konnt sech ënnert anerem Hueschtert géint Déifferdeng duerchsetzen a fir d'Etzella ass et op der Grenz ee Punkt ginn.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

Péiteng - Nidderkuer 1:0

1:0 Lauriente (87')

An enger zimmlech schwaacher éischter Hallschent war Nidderkuer déi Ekipp, déi liicht méi Aktioune virum géigneresche Gol opweise konnt. Dorënner gouf et awer keng sou richteg geféierlech Chance op den 1:0. Péiteng war gläich zwee Mol am Pech, souwuel de Korac wéi och de Schneider hunn den Terrain nach am éischten Duerchgang missen op Grond vun enger Verletzung verloossen. Alles an allem konnt sech de Match an den zweete 45 Minutten nëmme verbesseren.

Dat ass dann och sou geschitt, béid Ekippen hu sech elo méi engagéiert gewisen an och Golchance goufen et ëmmer méi. Zemools de Progrès am Numm vum Shala a Bah hunn op den 1:0 gedréckt, ma déi lescht Konsequenz huet ëmmer nees op sech waarde gelooss. Sou och an der 84. Minutt, wéi de Bah eleng op de Gol gelaf ass, ma am leschte Moment den Ofschloss vum Péitenger Defenseur ofgefälscht konnt ginn. Den 1:0 ass da kuerz drop op der anerer Säit gefall. Dem Lauriente säi Schoss gouf sou deviéiert, dass de Ball onhaltbar fir de Golkipp an de Gol gefall ass a sou war d'Lokalekipp an der 87. Minutt a Féierung. Um Enn ass et och dobäi bliwwen a sou séchert Péiteng e bësse glécklech déi dräi Punkte géint Nidderkuer.

Déifferdeng - Hueschtert 0:1

0:1 Sully (58')

Déifferdeng huet vun Ufank u weise gelooss, dass sie d'Kontroll iwwert de Match wëllen hunn. Hueschtert stoung hanne gutt an huet op déi richteg Momenter gewaart fir séier ëmzeschalten. No 15 Minutte gouf et fir d'Haushären dann déi bescht Chance op den 1:0, wéi de Buch mat sengem Kappball d'Lat getraff huet. Am weidere Spillverlaf ass och Hueschtert vereenzelt virun de géigneresche Gol komm, trotzdeem huet sech bis zur Paus näischt méi gedoen.

Nom Säitewiessel hunn d'Gäscht da besser an de Match fonnt a sou war de Gol nëmmen eng Fro vun der Zäit, dat och well vun Déifferdeng keng Reaktioun op déi Hueschterter Drockphas komm ass. Nodeems de Balde de Ball als leschte Mann verluer hat, hat de Sully fräi Bunn a Richtung Gol a sou ass hie virum Golkipp äiskal bliwwen. No 58 Minutten louch Hueschtert domat a Féierung. Nom 1:0 ass bei der Lokalekipp weiderhin net vill gaangen a sou ass den Déifferdenger och d'Zäit dervu gelaf. Zum Schluss ass et da bei der knapper Victoire fir Hueschtert bliwwen, déi no enger gudder zweeter Hallschent awer och verdéngt ass.



© Bob Leven

Jeunesse - Etzella 1:1

0:1 Schreiner (30'), 1:1 Laurent (68')

© Meris Muratovic

Racing - Mondorf 1:0

1:0 Dembélé (90+2')



© Joel Sauber

Wooltz - Rodange 2:0

1:0 Timmermans (57'), 2:0 Timmermans (84')

© Numa Wio

Diddeleng - Hesper (19.30 Auer)

D'Tabell vun der BGL Ligue