D'Mandy Minella ass op der leschter Linn droite virun hirem Comeback.

E Freideg flitt d'Lëtzebuerger Tennisprofi a Portugal, wou dann d'nächst Woch, no iwwert engem Joer Paus, deen éischten ITF-Tournoi zu Oeiras fir si um Programm steet.

Mandy Minella kuerz viru Comeback/Reportage Franky Hippert

Am Mäerz zejoert huet d'Mandy Minella hire leschten Tournoi zu Lyon gespillt. Du koum de Lockdown an d'Tennisspillerin gouf och an Tëschenzäit eng zweete Kéier Mamm. Sou wéi si et virgesinn hat, geet et elo e Freideg a Portugal. Am Virfeld stellt sech natierlech d'Fro, wéi schwiereg d'Urees an och d'Organisatioun op der Plaz mat de ganze Covid-Restriktioune sinn.

"Mir brauche just en negative PCR-Test. Dohannen hu mer en Haus gelount, sou datt mer just an de Club ginn, fir ze trainéieren a Matcher ze spillen an duerno gi mer nees zeréck an d'Haus."

An de leschte Wochen huet déi 35 Joer al Spillerin vun der Schéiss haart un hirem Retour geschafft, och wann heiansdo Imprevue kommen.

"Den Training war déi lescht Wochen nees richteg gutt an ech sinn nees gutt a Form komm, och wann ech virun engem Mount déck erkaalt war."

E Méindeg fänkt de 60-Dausend-Dollar-ITF-Tournoi zu Oeiras also un. Déi fréier Nummer 66 an der Tennisweltranglëscht weess, firwat déi éischt Kompetitiounswochen do sinn.

"Mäin Zil fir Portugal ass, nees an d'Kompetitioun ze kommen, fir ze kucken, wéi meng Physis ass, wéi et mat mengem Automatissem ausgesäit."

Direkt no deem éischten Tournoi a Portugal steet op där nämmlechter Plaz nach en zweeten um Programm. Duerno gëtt sech dann op weideren Tournoien op Sand op Roland Garros preparéiert. Ob deen zweete Grand Slam vum Joer awer de 17. Mee an der franséischer Haaptstad iwwerhaapt kann ufänken, ass duerch déi aktuell Covid-Restriktiounen am Hexagon nach net gewosst.