En Dënschdeg war den Optakt vun de Véierelsfinallen an der Champions League. Dortmund a Liverpool hu sech mat enger Néierlag missten zefridde ginn.

Mat engem knappen 2:1 huet sech Manchester City géint Borussia Dortmund duerchgesat. Ma béid Ekippen haten d'Chancen, fir hei en anert Resultat erauszehuelen. Fir Liverpool dogéint gëtt et no engem 1:3 zu Madrid méi schwéier, fir nach weider ze kommen. Si hu vir hir Chancen net genotzt an hannen ze vill zougelooss.

Manchester City - Borussia Dortmund

1:0 De Bruyne (19'), 1:1 Reus (84'), 2:1 Foden (90')

An der Premier League leeft fir City alles no Plang an den Titel huet een do bal sécher an elo probéiere si, fir zanter der Saison 2015/2016 nees eng Kéier an d'Halleffinall vun der Kinneksklass ze kommen. Fir Dortmund dogéint leeft et aktuell an der Bundesliga net esou gutt. No enger Néierlag de Weekend géint Frankfurt steet esouguer d'Qualifikatioun fir d'Champions League um Spill, ausser et géif een den Titel dës Saison selwer huelen.

Et huet een déi éischt 15 Minutten awer wéineg gesinn, datt hei eng Ekipp, där quasi alles geléngt, géint eng Ekipp, déi an der Kris ass, spillt. Béid Ekippen hunn no vir gespillt, waren awer net präzis genuch, weder am Passspill nach am Ofschloss. E Feeler vum Emre Can, deen eng katastrophal Pass an der Mëtt gemaach huet, huet City äiskal ausgenotzt, propper erausgespillt a vum De Bruyne schéin ofgeschloss. Esou stoung et no 19 Minutten 1:0 fir d'Heemekipp aus England.

An der 29. Minutt war den Can nees bedeelegt. No enger Situatioun am Strofraum huet den Arbitter him Giel gewisen an op Eelefmeter entscheet. Ma nom VAR gouf de Penalty nees zeréckgezunn. Vill Pech dogéint hat Dortmund no 37 Minutten, dat well den Arbitter dem Bellingham geféierlecht Spill gepaff huet, nodeem dësem dem Ederson de Ball ofgeholl a markéiert hat. Dortmund hat nach eng Chance aus der Distanz, ma en Defenseur konnt dem Guerreiro säin Distanzschoss blocken. Esou ass et mat engem 1:0 fir d'Heemekipp an d'Paus gaangen.

Déi éischt richteg gutt Chance hat Manchester City an der 65. Minutt de Foden ass no Virlag vum de Bruyne quasi onbedrengt zum Ofschloss komm, ma säi Schoss koum an d'Mëtt vum Gol, wou den Hitz paréiere konnt. Et war zwar déi bis ewell beschte Chance an dëser Hallschent, ma och Dortmund huet mat vill Drock no vir gespillt, fir den Ausgläich ze markéieren. Déi besser Chancen hat awer Manchester, wou sech déi Offensiv awer muss virwerfen, datt si net genuch draus gemaach hunn. Et war de Reus an der 84. Minutt, dee méi aus senger Chance gemaach huet. Dortmund hat nom Pressing de Ball erëmgewonnen an den Haaland hat de Bléck fir de Reus, deen dem Golkipp am 1 géint 1 keng Chance gelooss huet.

City huet dono den Drock nach eng Kéier erhéicht, si wollten doheem onbedéngt de Match gewannen. Eng wäit Pass vum De Bruyne huet dunn och den 2:1 ageleet. De Gündogan huet de Ball ugeholl an hat de Bléck fir de Foden. De jonken Englänner huet aus kuerzer Distanz dem Hitz am Gol dëst d'Kéier keng Chance gelooss.

Dëst sollt dann och de leschte Gol an dësem Match sinn.

Real Madrid - FC Liverpool

1:0 Junior Vinicius (27'), 2:0 Asensio (36'), 2:1 Salah (51'), 3:1 Vinicius (65')

Änlech wéi Dortmund muss och Liverpool zidderen, fir sech iwwert déi national Kompetitioun fir d'Champions League ze qualifizéieren. Woubäi si aktuell och do just 3 Punkte Réckstand hunn an op d'Meeschterschaft doheem hu si nach just reng Mathematesch Chancen. Fir Madrid dogéint ass nach alles dran. Als Tabellendrëtten hu si e confortabele Virsprong op eng "Net-Champions-League"-Plaz a just 3 Punkte Réckstand op den aktuelle Leader, hire Stadrival Atlético.

27 Minutten huet et gedauert, bis eng Ekipp d'Verteidegung vun de Géigner konnt briechen. De Vinicius hat no enger gudder Pass vum Kroos ofgezunn a seng Ekipp esou a Féierung bruecht. An der 36. Minutt huet de Marco Asensio ausgenotzt, datt den Alisson e bëssen ze wäit virum Gol stoung an huet de Ball iwwert hie geloppt. Well et dono keng richteg Chance méi gouf, ass et mam 2:0 fir Real an d'Paus gaangen.



6 Minutten an der zweeter Hallschent huet de Mo Salah fir Liverpool markéiert an esou seng Faarwen nees erubruecht. No Bléck op de VAR huet den Arbitter de Gol confirméiert. Liverpool sollt awer net laang drubleiwen, well scho 14 Minutte méi spéit stoung d'Defense vun den Englänner net gutt, wat de Vinicius no Virlag vum Modric ausgenotzt huet. Et sollt dann och beim 3:1 bleiwen.

