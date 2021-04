Géint en direkte Konkurrent huet d'Ekipp vum Danel Sinani an der belscher Liga däitlech verluer.

An der belscher Jupiler League huet Waasland-Beveren mam Danel Sinani doheem 2:4 géint en direkte Konkurrent am Ofstigskampf verluer. St. Truiden konnt sech mat der Victoire e bësse Loft verschafen. U sech hat et fir d'Formatioun vum Lëtzebuerger Nationalspiller awer gutt ugefaangen, nodeem de Frey an der 2. Minutt den 1:0 markéiert hat. Ma no der rouder Kaart géint de Vukotic an der 27. Minutt hunn d'Gäscht de Match u sech gerappt an hu sech ofgesat. Beim Stand vum 3:1 fir St.Truiden huet e weideren Teamkolleeg vum Sinani innerhalb vun 3 Minutten zwee Mol giel gesinn a gouf och vum Terrain gesat. Mat nach just 9 Leit ass Waasland-Beveren nach de kuerzzäitegen 2:3 gelongen, ma an der 85. Minutt huet de Suzuki dunn de Sak zougemaach. De Sinani huet de ganze Match gespillt an an der 14. Minutt giel gesinn.

Zwou schwaach Minutte sinn duergaangen, fir datt Caca Pia mam Marvin Martins verluer hunn. De Rocha hat GD Chaves an der 17. Minutt a Féierung bruecht an an der 19. Minutt huet de Roberto op 2:0 erhéicht. Bei deem Stand ass et och bis bal zum Schluss bliwwen, dem Triana säin 1:2 an der 96. Minutt koum ze spéit. De Marvin Martins souz de ganze Match iwwer op der Bänk.