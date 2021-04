An Italien ka sech Inter Mailand mat 2:1 géint Sassuolo duerchsetzen a Juventus Turin wënnt mat 2:1 géint Neapel.

DFB-Pokal

Jahn Regensburg - Werder Bremen 0:1

0:1 Osako (52.')

Am DFB-Pokal gouf et nach en Nodrosmatch vun der Véierelsfinall ze spillen. An den éischte 45 Minutten war Bremen déi kloer méi aktiv Ekipp an hat méi vum Spill mee Ofschlëss haten se awer kaum. Regensburg stoung defensiv gutt sortéiert. Mee och si hate kaum Chancen sou dat et mat engem logeschen 0:0 an d'Paus gaangen ass. No der Paus war vill méi Vitesse am Spill an eleng an den éischte 5 Minutten gouf et méi Chancen wéi an der ganzer éischter Hallschent. An der 52. Minutt konnt Bremen dann och a Féierung goen. De Friedl huet e schéine Ball an de Strofraum op den Osako gespillt, deen huet de Ball mat der Broscht ugeholl an an de lénken Eck geschoss. An de Minutten dono hat Bremen nach e puer gutt Geleeënheeten op den 2:0 mee hunn net fir d'Virentscheedung gesuergt. Regensburg huet nach eng kéier an der Schlussphase nach eemol méi offensiv gespillt mee d'Ugrëff waren net präzis genuch op en Enn gespillt. Um Enn wënnt Bremen mat 1:0 a spillt an der Halleffinall géint RB Leipzig.

Serie A

Juventus Turin - SSC Neapel 2:1

1:0 Cristiano Ronaldo (13.'), 2:0 Dybala (73.'), 2:1 Insigne (90.', Eelefmeter)

Schonn direkt an den éischte Minutten hat Juventus e puer Chancen sou dat se an der 13. Minutt scho konnten a Féierung goen. Vu riets huet de Chiesa de Ball an d'Mëtt op de Ronaldo ginn wou dësen eleng am Réckraum vun der Defense an de Gol schéisse konnt. Mee och Neapel huet an der éischter Hallschent ëmmer erëm gewisen dat een op se oppasse muss. Se sinn dann och staark aus der Paus komm an haten e puer Chancen op den 1:1 mee konnten dës Chancen net notzen. Mee och Juventus war ëmmer nees geféierlech an de kuerz virdrun agewiesselten Dybala konnt an der 73. Minutt fir d'Virentscheedung suergen. No enger Pass vum Bentancur an de Strofraum, huet den Argentinier net laang gewaart an huet de Ball bei sengem Comeback an de laangen Eck geschlenzt. Fir en Ausgläich sollt et awer net méi duergoen.

Inter Mailand - Sassuolo 2:1

1:0 Lukaku (10.'), 2:0 Martinez (67.'), 2:1 Traoré (85.')

Mat enger cleverer a räifer Leeschtung louch Inter no 45 Minutten mat 1:0 a Féierung. D'Heemekipp huet sech gréisstendeels hannen dra gestallt an d'Räim zougemaach. Dëst beweist och dat Sassuolo an der éischter Hallschent 70% Ballbesëtz hat. E Gol konnt trotz allem awer Mailand schéissen. No enger Flank vum Young konnt de Lukaku de Ball schéin an de Gol käppen. Och no der Paus huet Inter weider op Konter gespillt an esou ass dann och den 2:0 gefall. Kuerz hannert der Mëttellinn huet de Lukaku eng Pass op de Martinez gespillt deen an de Strofraum agelaf ass an dréchen an de laangen Eck ofgeschloss huet. Sassuolo konnt awer nach eng kéier duerch en Dramgol vum Traoré zeréck an de Match kommen. Vu lénks huet den Traoré de Ball an de laangen gezierkelt. Inter konnt den 2:1 awer iwwert d'Zäit bréngen a bleift kloer Tabellenéischten.

La Liga

Real Sociedad - Atletic Bilbao 21h00

