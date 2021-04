An zwee Nodrosmatcher klappt de Racing Mamer mat 4:0 an och Beetebuerg wënnt mat 4:0 géint Jonglënster.

Bei den Dammen stoungen um Mëttwoch 2 Nodrosmatcher um Programm an dës waren 2 Topmatcher. Den éischte géint de véiert an den zweeten géint den drëtten waren d'Dueller. Um Enn sinn awer béid Matcher mat engem däitleche Resultat op en Enn gaangen. Den Tabelleleader Racing ka sech mat 4:0 géint Mamer duerchsetzen a Beetebuerg klappt Jonglënster mam nämmlechte Resultat.

De Racing bleift domadder un der Tabellespëtzt a Beetebuerg iwwerhëlt mat der Victoire Jonglënster an ass elo zweeten. Domadder bleift et ganz spannend an der Lutte ëm d'Meeschterschaft.