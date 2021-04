An den éischten Allermatcher vun de Véierelsfinallen ka sech de PSG mat 3:2 géint Bayern München duerchsetzen an Chelsea klappt Porto mat 2:0.

An engem gudde Match mat vill Tempo a ville Chancen konnt sech de PSG mat 3:2 géint Bayern München duerchsetzen. Paräis huet sech a senger Chanceverwäertung héich effizient gewisen an aus hire wéinege gudde Chancen der 3 genotzt. De Bayern dogéint huet d'Gléck virum Gol e bësse gefeelt a konnten aus ville Chancen der just 2 notzen. Am Réckmatch de 14. Abrëll kann ee sech e spannende Match erwaarden. Och dëse kënnt der live bei eis op RTL ZWEE an am Stream kucken.

Géint Chelsea London huet den FC Porto e richteg gudde Matchn gewisen an hunn hinnen d'Stier gebueden. Mat der éischter richteger Chance konnt Chelsea awer direkt den 1:0 markéieren. Porto dogéint ass zimmlech verschwenderesch mat senge Chancen ëmgaangen a konnt sech dowéinst net belounen. Um Enn vum Match ass de Londoner och nach den 2:0 gelongen a soumat gëtt et schwéier fir d'Portugisen am Réckmatch zu London fir nach eng Ronn weider ze kommen.

Bayern München - Paris SG 2:3



0:1 Mbappé (3.'), 0:2 Marquinhos (28.'), 1:2 Choupo-Moting (37.'), 2:2 Müller (60.'), 2:3 Mbappé (68.')

Et hat just 3 Minutten gedauert wéi Paräis scho mat 1:0 a Féierung gaangen ass. Am Mëttelfeld hat den Neymar vill Plaz a gouf net attackéiert. Virum Strofraum huet en de Ball am richtege Moment op den Mbappé duerchgestach, dësen huet direkt ofgezunn. Dem Neuer ass de Ball tëscht d'Been gerutscht an domadder hannert en an de Gol.

München huet dono awer direkt Drock op de PSG ausgeübt an et huet sech e richteg gudde Match mat ville Chancen op den 2 Säiten entwéckelt. Trotz allem hat Bayern vill méi Golchancen, mee ëmmer nees war et den Navas dee seng Ekipp virun engem Géigegol gerett huet. Am Géigesaz zu de Bayern huet sech Paräis awer héich effizient virum Gol gewisen a konnt an der 28. Minutt op 2:0 erhéijen. Am richtege Moment huet den Neymar eng Pass op de Marquinhos an de Strofraum gespillt an dësen hat eleng virum Neuer keng Problemer.

D'Bayern haten awer nach eng Äntwert virun der Paus parat wéi de Pavard op riets ze vill Plaz hat an no enger Flank konnt den Choupo-Moting de Ball mam Kapp am Gol ënner bréngen.

Bescht Zeenen vun der 1. Hallschent An enger éischter Hallschent mat vill Tempo a ganz ville Chancen ass et mat engem 2:1 fir de PSG an d'Paus gaangen.

Och no der Paus ass et esou weider gaangen wéi déi éischt opgehalen hat. Bayern München ass dominant bliwwen a Paräis huet just op Konter gelauert. No enger gudder Chance fir d'Gäscht an der 52. Minutt konnten d'Bayern an der 60. Minutt ausgläichen. De Kimmich huet e Fräistouss aus dem Mëttelfeld op dem Müller säi Kapp bruecht an dee konnt ganz fräi de Ball am Gol ënner bréngen.

D'Gäscht sinn hirer taktescher Linn mat de Konter awer och dono trei bliwwen a sinn ëmmer erëm geféierlech ginn well d'Bayern hinnen ze vill Plaz gelooss hunn. Sou dann och an der 68. Minutt wéi den Mbappé vill Plaz hat, de Boateng huet en am Strofraum net ugegraff an de Franzous huet de Ball an de kuerzen Eck geschoss.

D'Heemekipp huet dono nach eemol alles probéiert a war e puer mol no um 3:3 mee de Ball sollt net méi am Gol landen sou dat et mat engem 3:2 fir de PSG op en Enn gaangen ass.

Bescht Zeenen vun der 2. Hallschent No enger weiderer animéierter 2. Hallschent hat Bayern vill Chancen mee och Paräis konnt eng vu senge wéinege Chancen notzen a wannen um Enn mat 3:2.

FC Porto - Chelsea London 0:2

0:1 Mount (32.'), 0:2 Chillwell (85.')

An den éischte 45 Minutten ass Porto dem FC Chelsea op Aenhéicht begéint an hat och däitlech méi Chancen ze verzeechnen. An der 12. Minutt gouf et eng éischt Chance duerch Schëss vum Diaz an Uribe. Chelsea hat zwar däitlech méi Ballbesëtz mee dat huet hinnen net vill genotzt. An der 24. Minutt war et den Zaidu deen de Ball aus wéinege Meter iwwert de Gol geschoss huet. Mee wann déi eng Ekipp seng Chancen net notzt dat gëtt dat oft bestrooft. An esou huet Chelsea mat senger éischter Chance zougeschloen. An der 32. Minutt huet sech de Mount herrlech géint den Zaidu duerchgesat an de Ball an de laangen Eck geschoss. Mat engem glécklechen 1:0 fir Chelsea ass et an d'Paus gaangen.

Porto ass et och am Ufank vun der zweeter Hallschent gelongen de Londoner d'Stier ze bidden. Ab der 60. Minutt huet sech Chelsea dann awer en Iwwergewiicht erspillt an hate vun do un méi vum Match. Et huet och geschéngt wéi wann hinnen d'Kraaft bëssen ausgaangen ass. D'Leeschtung vun Chelsea war awer och alles anescht wéi iwwerzeegend a ware bësse glécklech a Féierung. Trotz allem ass et hinne gelongen an der 85. Minutt nach op 2:0 duerch den Chillwell ze erhéijen.

Resumé vu Porto géint Chelsea London Porto hat eng gutt Leeschtung gewisen mee trotz allem ass et Chelsea déi e bësse glécklech mat 2:0 gewanne konnten.

All d'Resultater am Iwwerbléck