D'Qualitéit vum Futtballterrain am Stade Municipal vun Déifferdeng huet bei schlechtem Wieder an der Vergaangenheet ëmmer nees fir Problemer gesuergt.

Elo gëtt den Terrain vum FCD03 komplett nei gemaach an déi lescht Heemmatcher vun dëser Saison mussen déi Déifferdenger op engem aneren Terrain spillen.

FCD03 muss plënneren / Reportage Lynn Kayser

Zanter en Dënschdeg rullen d'Baggeren am Stadion zu Uewerkuer. An den nächste Méint soll hei nees een Terrain entstoen, deen och dem Stadion gerecht gëtt. A leschter Zäit war dat net méi de Fall an den Terrain war bei nëmmen e bësse Reen kaum nach ze bespillen.

De President Fabrizio Bei: Vue datt mir uewen d'Schinne vun der CFL hunn, déi laanscht fiert, dat heescht dat gëtt e relativ groussen Drock op den Drainage. Deen Drainage ass iwwert déi lescht Méint a Joren decompresséiert ginn a futti gefuer. Doduerch staut dat ganzt Waasser ronderëm den Terrain an haaptsächlech op der Säit vun der Tribün.

Virun zwee Joer gouf schonn emol en Deel vum Drainage frësch gemaach, dat huet awer keng wierklech Besserung bruecht. Dofir gëtt elo de kompletten Terrain nei gemaach. Dës Aarbechte brauchen natierlech hir Zäit an dofir kann den FCD03 déi nächst Méint kee Match méi do spillen.

De Fabrizio Bei: Mir hunn e Stéchdatum kritt, dat ass de 15. September. Dat heescht d'Saison geet, wann ech mech net ieren, den 1. August un, mir probéieren, mat der Federatioun zesummen eis Matcher ze decaléieren, dass mir villäicht déi éischt dräi, véier Matcher auswäerts spillen an da kënnt jo déi Trêve internationale, wou d'Nationalekipp spillt. An dass mir no der Trêve eventuell kënnen op eisen Terrain goen.

Fir déi lescht Heemmatcher an dëser Saison hunn déi Déifferdenger schonn eng Léisung fonnt, sou de President Fabrizio Bei: Mir haten déi eng oder aner Alternativ: villäicht op den Thillebierg erëm zeréckzegoen, mir haten och an den Nopeschgemenge gefrot, fir kënnen op Monnerech oder Käerjeng ze goen. Firwat? Net well mir net op Nidderkuer wëlle goen, mä ganz einfach, well deen Terrain soss och, mir spille sonndes, mëttwochs, sonndes, mëttwochs, deemno wéi d'Wiederkonditioune sinn, da riskéiert den Terrain och strapazéiert ze ginn, an dofir wollte mir dat verhënneren. Mä zesumme mat der Gemeng, mam Progrès Nidderkuer a mir selwer hunn dann d'Decisioun geholl, fir op Nidderkuer ze goen. Mir hu leider keng aner Alternativ elo fonnt.

Déifferdeng ass aktuell net den eenzege Veräin an der BGL Ligue, deen huet musse plënneren. Well de Stade Jos Philippart renovéiert gëtt, spillt Rodange bis Enn der Saison um Terrain vun Titus Péiteng.