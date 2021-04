Leipzig konnt iwwerdeems eng däitlech 4:1-Victoire géint Bremen feieren, Frankfurt klappt Wolfsburg mat 4:3 a Gladbach an d'Hertha trenne sech 2:2.

No der 1:0-Victoire vu Bielefeld géint Freiburg stoung um Samschdeg d'Suitte vum 28. Spilldag an der Däitscher Bundesliga um Programm. Hei hat Bayern München mat Union Berlin eng vun den Iwwerraschunge vun der Saison op Besuch.

Doriwwer eraus war de Ball och an de weideren europäesche Championnater gerullt. D'Resultater vun de Matcher fannt Dir hei.

Vun de Lëtzebuerger Futtballer am Ausland war ënnert anerem de Gerson Rodrigues mat Kiew géint Dnipro-1 gefrot.

28. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Bayern München - Union Berlin 1:1

1:0 Musiala (68'), 1:1 Ingvartsen (85')

Fir de Leader aus München stoung doheem géint Union Berlin eng schwéier Aufgab um Programm. Nieft de personelle Suerge vun der Lokalekipp war mat Union Berlin eng vun de positiven Iwwerraschunge vun der Saison op Besuch. Bayern war wuel beméit, fir d'Heft an d'Hand ze huelen, ma Union Berlin stoung sécher an hat net vill zougelooss. An der 23. Minutt hate si hirersäits déi beschte Geleeënheet an der éischter Hallschent. Den Endo hat mat enger Flank de Bülter um zweete Potto fonnt, ma den Neuer am Münchener Gol konnt de Ball ofwieren.

Nom Säitewiessel war et dat selwecht Bild. Bayern war beméit, ma Union Berlin stoung weider konzentréiert an hat net vill zougelooss. Et hat bis zur 68. Minutt gedauert, éiert déi Berliner Defense eng éischter Kéier geschloe war. No enger Flank vum Pavard konnt de Müller de Ball op de Musiala ofleeën, dee aus 5 Meter keng Problemer méi hat. Ma d'Gäscht konnte sech awer vir hir gutt Leeschtung belounen. An der 85. Minutt stoung den Ingvartsen no enger Pass vum Andrich goldrichteg a konnt de Ball aus ronn 5 Meter iwwert d'Linn drécken. Soumat kann Union Berlin ee Punkt aus München mat heem huelen.

Bremen - Leipzig 1:4

0:1 Olmo (23'), 0:2 Sörloth (32'), 0:3 Sörloth (41'), 1:3 Rashica (61', Eelefmeter), 1:4 Sabitzer (63')

Leipzig war zu Bremen vun Ufank un déi spilleresch besser Ekipp. Ëmmer erëm hu si et virun allem iwwert de Kluivert probéiert, ma et hat awer déi entscheedend Prezisioun an den éischte Minutte gefeelt. An der 23. Minutt konnt den Dani Olmo ee flotte Spillzuch fir déi verdéngte Féierung kréinen. No enger Rei vu gudde Passe koum de Ball um Enn vum Kampl op den Olmo, deen dem Pavlenka am Gol vu Bremen keng Chance gelooss hat. Kuerz nom Réckstand haten d'Haushären duerch de Selke d'Chance op den Ausgläich, ma säi Kappball goung awer laanscht de Potto. Duerno hat Leipzig de Match erëm an d'Hand geholl, a sou hat et och net laang gedauert, éiert si d'Féierung ausbaue konnten. No enger Flank vum Nkunku stoung de Sörloth ze fräi am Strofraum a sou konnt de Stiermer de Ball mam Kapp am Filet ënnerbréngen. Nach virum Enn vun der éischter Halbzeit konnt de norwegesche Stiermer vu Leipzig fir d'Virentscheedung suergen. No enger flaacher Pass vum Orban an de Strofraum hat de Sörloth an der Mëtt keng Problemer méi, fir op 3:0 ze stellen.

No der Paus koum Bremen verbessert aus der Kabinn. An der 59. Minutt hat den Offiziellen, den Här Badstübner, dann op Eelefmeter entscheet, dëst nodeems de Kampl mat der Hand um Ball war. De Rashica hat sech dës Geleeënheet net huele gelooss a konnt sou verkierzen, ma d'Freed war net vu laanger Dauer. Nëmmen zwou Minutte méi spéit konnt de Sabitzer déi 3-Goler-Avance erëm hierstellen. Leipzig hat de Match duerno geréiert a näischt méi zougelooss. Soumat gouf et um Enn eng kloer 4:1-Victoire fir den Tabellen-2..

Frankfurt - Wolfsburg 4:3

0:1 Baku (6'), 1:1 Kamada (8'), 2:1 Jovic (27'), 2:2 Weghorst (46'), 3:2 Silva (54'), 4:2 Durm (61'), 4:3 Tuta (85', Selbstgol)

Am direkten Duell tëscht dem Tabellen-3. Wolfsburg an dem direkte Noper aus Frankfurt goung et em wichteg Punkte fir d'Qualifikatioun fir d'Champions League. Deementspriechend war et och eng ganz flott Partie mat Aktiounen an Geleeënheeten op béide Säiten. Um Enn hat Frankfurt awer dat bessert Enn fir sech a sou konnte si de Réckstand op Wolfsburg op ee Punkt verréngeren an d'Avance op Dortmund ausbauen.

Hertha - Gladbach 2:2

1:0 Ascacibar (23'), 1:1 Plea (27'), 1:2 Sindl (38', Eelefmeter), 2:2 Cordoba (49')

Stuttgart - Dortmund



18:30 Auer

