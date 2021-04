Fir Liverpool gouf et iwwerdeems eng schwéier erkämpften 2:1-Victoire géint Aston Villa.

Nieft der däitscher Bundesliga, wou ënnert anerem Bayern München net iwwer een 1:1 géint Union Berlin erauskoum, gouf och an de weideren europäeschen Divisioune Futtball gespillt. Hei verléiert ënnert anerem Manchester City an England mat 1:2 géint Leeds United, an dëst trotz enger ganzer Hallschent an Iwwerzuel.

Um Owend steet a Spuenien nach den "el Classico"um Programm, wou Real Madrid den FC Barcelona op Besuch huet.

Bei de Lëtzebuerger Futtballer am Ausland haten de Gerson Rodrigues a Kiew um Samschdeg Dnipro-1 op Besuch.

Premier League

Manchester City - Leeds United 1:2

0:1 Dallas (42'), 1:1 Torres (76'), 1:2 Dallas (90'+1)

No 3 Victoiren um Stéck gouf et fir de Leader aus der englescher Premier League géint Leeds eng batter 1:2-Defaite. D'Haushäre ware, wéi ze erwaarden, déi dominant Ekipp an hat iwwer wäit Strecken ee klore Plus u Ballbesëtz an u geféierlechen Aktiounen an der Offensiv. Bëssen aus dem Näischt konnten d'Gäscht nach virun der Paus mat 1:0 a Féierung goen. Dem Dallas säi Schoss war vum Potto nach an de Filet gesprongen. Kuerz virum Téi hat sech Leeds dann awer selwer geschwächt, dëst well de Cooper an der Nospillzäit vun den éischte 45 Minutten no enger Tätegkeet déi rout Kaart gesinn hat. Nom Téi wollt City de Match esou séier wéi méiglech dréinen, ma et hat awer bis zur 76. Minutt gedauert, éiert de Ferran Torres den 1:1 markéiere konnt. De Mann vum Match war awer den Dallas vu Leeds, dee senge Faarwen an der Nospillzäit wichteg 3 Punkte séchere konnt. Manchester City bleift awer weiderhi kloren Tabelleleader.

Liverpool - Aston Villa 2:1

0:1 Watkins (43'), 1:1 Salah (57'), 2:1 Alexander-Arnold (90'+1)

Liverpool konnt dësen Ausrutscher vu Manchetser City ausnotzen, och wa si sech schwéier gedoen haten. Nach virum Säitewiessel konnt de Watkins d'Gäscht aus Aston Villa a Féierung bréngen. Liverpool war beméit, sech vun dësem Réckstand z'erhuelen, ma et hat awer bis zur 57. Minutt gedauert, éiert de Salah den Ausgläich markéiere konnt. An der Nospillzäit konnt den Alexander-Arnold d'"Reds" retten an d'Victoire fir seng Faarwe sécheren.

Crystal Palace - FC Chelsea

18:30 Auer

Serie A

Spezia - Crotone 3:2

0:1 Djidji (40'), 1:1 Verde (63'), 1:2 Simy (78'), 2:2 Maggiore (90'), 3:2 Erlic (90'+2)

Parma - AC Mailand

18:00 Auer

Udinese Calcio - FC Turin

20:45 Auer

Ligue 1

Stroossbuerg - PSG

17:00 Auer

Montpellier - Marseille

21:00 Auer

La Liga

Getafe - Cádiz 0:1

0:1 Timor (64', Selbstgol)

Bilbao - Deportivo Alavés 0:0

Eibar - Levante

18:30 Auer

Real Madrid - Barcelona

21:00 Auer

