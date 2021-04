Mat engem 1:1 trenne sech Hueschtert an Esch. Iwwerdeems ka sech Déifferdeng mat 3:1 zu Rodange duerchsetzen a Stroossen klappt Munneref.

Um Sonndeg de Mëtteg war et am nationale Futtball d'Suite vum 20. Spilldag. E Samschdeg huet ënnert anerem de F91 a Fola gewonnen.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

US Hueschtert - Jeunesse Esch 1:1

1:0 Trani (59'), 1:1 Koljenovic (Selbstgol, 83')

Hueschtert ass besser an de Match komm a war mat hirem Offensiv-Trio déi eng oder aner Kéier geféierlech virum Escher Gol opgedaucht. Op engem schwéieren Terrain war et fir keng vu béiden Ekippen einfach, ma virun allem d'Jeunesse hat Schwieregkeeten sech zurecht ze fannen. Bis op zwou Occasiounen ass vun de Gäscht net all ze vill geféierleches ze notéiere gewiescht.

Nom Säitewiessel war Hueschtert weider déi iwwerleeën Ekipp a hu sech an der 59. Minutt duerch eng flott Eenzelaktioun vum Trani dunn belount. Nodeems den Einsiedler an der 68. Minutt mat Rout vum Terrain geflunn ass ass et fir d'Jeunesse net méi einfach ginn. Nodeems alles esou ausgesinn huet wéi wann Hueschtert de Match kéint iwwert d'Ronne bréngen, huet de Koljenovic de Ball no engem Fräistouss an den eegene Filet gekäppt an d'Jeunesse esou zeréck an de Match bruecht. D'Gäscht hunn an de leschte Minutten nach op Victoire gespillt, et sollt an dësem Match awer kee Gol méi falen, sou dass béid Formatiounen sech mat engem Punkt mussen zefridde ginn.



Progrès Nidderkuer - FC Wooltz 2:0

1:0 Habbas (17'), 2:0 Habbas (77')

De Ralph war an der 1. Hallschent ouni Zweiwel de beschter Wooltzer, wat gläichbedeitend ze heescht dass Nidderkuer eng richteg gutt éischt Hallschent gewisen huet. De Golkipp vun de Gäscht huet déi eng oder aner Kéier inekstreemis fir seng Ekipp konnte retten. An der Offensiv haten de Phillips an den Ibrahimovic Chancen, konnten déi awer net notzen. Aneschters huet op der Säit vu Nidderkuer ausgesinn. No Viraarbecht vum Klapp stoung de Habbas an der 17. Minutt goldrichteg a huet seng Faarwe mat 1:0 an d'Paus geschoss.

Nom Téi hu béid Formatiounen e bësse gebraucht bis si bei ongemittleche Wiederkonditiounen nees op Temperatur komm sinn. An der Suite huet sech awer e flotte Match tëscht béiden Ekippen entwéckelt bei deenen de Progrés méi wéi eng Chance hat de Score op 2:0 ze setzen. Ronn 10 Minutte viru Schluss war et dunn sou wéit. De Habbas mat sengem zweete perséinlechem Gol per Eelefmeter huet de Match virentscheed. Bei Wolz huet de leschte Bëss gefeelt sou dass des Victoire fir de Progrès verdéngt ass.

Nidderkuer - Wooltz / © Christophe Mersch

FC Rodange - FC Déifferdeng 1:3

0:1 Komano (35'), 1:1 Njo-Lea (55'), 1:2 Semedo (Selbestgol, 60'), 1:3 Prudhomme (61')

© Steven Milbert

US Munneref - Una Stroossen 1:4

1:0 Fehlen (9'), 1:1 Hayasaka (40'), 1:2 Runser (44'), 1:3 Schmit (65'), 1:4 Bernardelli (90+2')

© Joel Sauber

D'Tabell vun der BGL Ligue