3 Wochen nom Start an d'Saison a Kroatien huet de Lëtzebuerger Jeff Henckels seng gutt Form beim zweeten internationale Grand Prix ënner Beweis gestallt.

De Lëtzebuerger Jeff Henckels huet um Sonndeg zu Antalya an der Tierkei beim internationalen European Grand Prix Géant de ITA Bronzemedaile gewonnen. Nodeems de Jeff Henckels mat 5:2 a Féierung louch konnt säi Konkurrent nach op 5:5 ausgläichen. Am Match em déi 3. Plaz huet de Bouschéisser sech dunn awer an engem spannendem Finish nach géint den Italiener Musolesi Federico duerchgesat.

Gewonnen huet de Grand Prix de Russ Galsan Bazarzhapov.