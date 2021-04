Nodeems d'FLF-Damme an der Paus mat 0:1 a Réckstand louchen hunn Garcia a Marques de Match zu Gonschte vu Lëtzebuerg gedréint.

E Sonndeg de Mëtteg huet d'Lëtzebuerger Dammefuttballnationalekipp ee Frëndschaftslännermatch géint Liechtenstein gespillt a dësen mat 2:1 gewonnen.

Um Sonndeg stoung zu Liechtenstein den 53. Match an der Geschicht vun der FLF-Dammen Nationalekipp um Programm. Bei super Wiederkonditioune louche Lëtzebuergerinnen no 36. Minutte mat 0:1 nom Gol vum Gerner a Réckstand. Mat dësem Resultat sollt et och an d'Paus goen.

An deenen zweete 45 Minutte sollten déi Rout-Léiwinnen de Match dunn awer dréinen. Nodeems de Score an der 47. Minutt duerch d'Esteves Garcia ausgeglach konnt ginn huet d'Marques an der 60. Minutt den 2:1 fir Lëtzebuerg geschoss. Bis zum Schluss war et eng intensiv Partie a kuerz viru Schluss wier nach bal den 3:1 gefall. D'Féierung sollten si iwwert Zäit bréngen an esou mat 2:1 géint Liechtenstein wannen.