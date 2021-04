No der 2:3-Defaite géint de PSG an der Allianz Arena muss den Titelverdeedeger e gudden Owend erwëschen, fir de Sprong an d'Halleffinall ze packen.

En Dënschdeg an e Mëttwoch sinn an der Champions League d'Retourmatcher vun de 1/4-Finallen. Eng schwéier Aufgab waart en Dënschdeg op den FC Bayern München.

D'Ausgangspositioun ass net déi Bescht. No der 2:3-Néierlag am Allersmatch géint de PSG gouf et och hannert de Kulisse beim FC Bayern München méi onroueg an den 1:1 géint Union Berlin um 28. Spilldag vun der Bundesliga huet dozou bäigedroen, dass et och rumouert.

"De Weekend haten d'Bayern 7 oder 8 Spiller net dobäi, déi bewosst entweder geschount gi sinn oder blesséiert waren. Nawell ass vill Onrou am Ëmfeld, déi eragedroen gëtt, mee et gëtt och net all ze vill gemaach, fir déi Onrou ewech ze huelen. Et kënnt kee kloert Statement, weder vum Trainer, nach vum Comité, nach vum sportlechen Direkter", fënnt den FLF-President Paul Philipp.

An der Champions-League-Saison huet den aktuellen Champions-League-Gewënner bis elo nëmmen 2 Mol zu Null gespillt. Dat war géint den Atletico a géint Moskau an der Gruppephas. Elo kann all Géigegol den definitive KO bedeiten.

"Et ass vläicht och net genuch de Fanger an d'Wonn geluecht ginn, dass se permanent Goler geschoss kréien. Vill ze vill. Ech erënneren, dass se eng Kéier doheem géint Bielefeld 0:3 hanne waren, da schéisse si eben 3 Goler an da schwätzt kee méi dovunner. An der Champions League geet dat net esou. Lo si mir an der 1/4-Finall an do gëtt all Feeler bestrooft."

Virun allem muss den däitsche Rekordchampion an der Defense méi stabil stoen, wéi dat am Allersmatch nach de Fall war an do gëllt et op den Mbappé an op den Neymar oppassen. De Fransous huet an der Allianz Arena 2 Mol zougeschloen an de Brasilianer huet der 2 virbereet.

"Wann d’Affiche hirem Wëllen entsprécht, da si se do. Wann een den Allersmatch kuckt huet ee gesinn, wann een deenen e bësse Raum gëtt, an ech muss soen, Bayern huet hinnen iwwerraschend vill Raum ginn an den Ëmschaltsituatiounen haaptsächlech tëschent de Linne wou keng Sécherheet agebaut war, da si si dat Bescht wat momentan op europäeschen Terrain ass."

Wéi dëse Match ausgeet a wie sech fir d'1/2-Finall qualifizéiert, kënnt Dir en Dënschdeg den Owend vun 20.45 Auer un um RTL ZWEE live materliewen.