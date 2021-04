Den Adi Hütter verléisst Eintracht Frankfurt a sëtzt vun nächster Saison un op der Trainerbänk bei Borussia Mönchengladbach.

Dat huet de Veräin en Dënschdeg op Twitter matgedeelt. Den 51 Joer alen Trainer gëtt domat de Successeur vum Marco Rose, dee jo neien Trainer bei Borussia Dortmund gëtt. Et géing ee sech immens iwwert d'Zouso vum Hütter freeën, sou de Sportdirekter vu Borussia Mönchengladbach, de Max Eberl.

Adi Hütter wird mit dem Beginn der Saison 2021/22 neuer Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach.https://t.co/zdGHNOyXTs — Borussia (@borussia) April 13, 2021

Mam Hütter als Trainer koum Eintracht an der Saison 2018/19 an d'Halleffinall vun der Europa League an op déi 7. Plaz vun der Bundesliga.