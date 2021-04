Manchester City huet och de Retourmatch géint de BVB mat 2:1 gewonnen. Real Madrid ass nom 3:1 am Allersmatch een 0:0 géint Liverpool duergaangen.

E Mëttwoch den Owend goufen an der Futtball-Champions-League déi zwee lescht Retourmatcher vun de Véierelsfinalle gespillt.

No der 2:1-Victoire am Allersmatch konnt sech Manchester City och bei Borussia Dortmund mat 2:1 duerchsetzen an huet domadder den Ticket fir d'Halleffinalle geléist. Dortmund war an der 15. Minutt duerch de Bellingham mat 1:0 a Féierung gaangen. ManCity konnt de Match an der zweeter Hallschent awer dréinen. De Mahrez huet per Eelefmeter op 1:1 ausgeglach an de Foden huet mam 2:1 fir d'Schlussresultat gesuergt. Fir ManCity ass et déi zweete Kéier, datt een an den Halleffinalle steet.

Och Liverpool ass géint Real Madrid keng Iwwerraschung gelongen. No der 1:3-Defaite am Allersmatch ass een am Retourmatch net iwwert een 0:0 erauskomm. Domadder ass Real Madrid verdéngt eng Ronn weider.

An den Halleffinalle kritt et elo de PSG mat Manchester City ze dinn an Chelsea mat Real Madrid. D'Allersmatcher vun den Halleffinalle ginn de 27. an 28. Abrëll gespillt an d'Retourmatcher sinn déi Woch drop de 4. a 5. Mee.

Borussia Dortmund - Manchester City 1:2 (Allersmatch 1:2)

1:0 Bellingham (15'), 1:1 Mahrez (55', Eelefmeter), 1:2 Foden (75')

Borussia Dortmund war e Mëttwoch den Owend am eegene Stadion géint Manchester City ënner Drock. Mat enger 1:2-Néierlag aus dem Allersmatch ass een an de Retourmatch gaangen. Hei hat een um Enn keng Chance. Et gouf eng weider 1:2-Defaite, doduerch ass ManCity eng Ronn weider.

De BVB ass ganz disziplinéiert an de Match géint Manchester City gaangen. Déi Dortmunder stounge gutt, hunn am Spill no vir Drock gemaach a konnte sech esou an den éischte Minutten e puer geféierlechen Chancen erausspillen. D'Féierung an der 15. Minutt duerch de Bellingham war do net onverdéngt.

No der Féierung vum BVB ass ManCity méi aktiv ginn an huet d'Lokalekipp ëmmer méi ënner Drock gesat. D'Ekipp vum Guardiola konnt sech dann och e puer ganz geféierlech Chancen erausspillen. Ënnert anerem an der 32. Minutt hat et bal am Gol vum Hitz gerabbelt. De Bellingham konnt de Schoss vum Mahrez awer nach op der Linn klären. Bis d'Paus sollt op kenger Säit méi e Gol falen, sou datt et mat der 1:0-Féierung vun Dortmund an d'Kabinne gaangen ass.

No der Paus war et dat nämmlecht Bild. ManCity huet d'Defense vum BVB weider staark ënner Drock gesat. An der 52. Minutt huet den Arbitter dunn op de Punkt gewisen. Den Can war mam Kapp un eng Flank gaangen, ma de Ball ass him widder den Aarm gesprongen, sou datt dem Arbitter näischt anescht iwwreg bliwwen ass, wéi een Eelefmeter fir d'Gäscht ze päifen. De Mahrez huet sech der Saach ugeholl an op 1:1 gesat.

Duerno huet sech de Match e bësse berouegt. An der 75. Minutt huet et dunn eng weider Kéier am Gol vum BVB gerabbelt. Bei engem kuerze Corner huet Dortmund net richteg opgepasst an esou huet de Foden d'Situatioun genotzt an op 2:1 gesat.

Dortmund ass et net gelongen, fir de Match nach emol ze dréinen. Manchester City huet d'Féierung konzentréiert iwwert d'Zäit bruecht, fir mat 2:1 ze gewannen an domadder den Ticket fir d'Halleffinallen ze léisen.

FC Liverpool - Real Madrid 0:0 (Allersmatch 1:3)

Liverpool ass am Retourmatch géint Real Madrid keng Iwwerraschung gelongen. D'Ekipp vum Klopp huet am Retourmatch wuel een anert Gesiicht gewisen, ma um Enn sollt wären den 90 Minutten awer kee Gol falen, esou datt Real an den Halleffinalle steet.