E Mëttwoch den Owend goufen dräi Nodrosmatcher vum 18. Spilldag an der BGL Ligue am Futtball gespillt.

Am Spëtzematch huet de Leader Fola dem F91 Diddeleng keng Chance gelooss a sech kloer mat 5:0 behaapt. An der Tabell steet d'Fola domadder weider souverän un der Spëtzt. Déi Escher hunn eng Avance vu 7 Punkten op Hesper, déi Stroossen mat 7:0 iwwerrannt hunn. Den F91 läit elo op der drëtter Plaz an huet e Retard vun 9 Punkten op de Leader.

Am drëtte Match vun e Mëttwoch den Owend gouf et eng 3:2-Victoire fir d'Jeunesse zu Munneref.

D'Resuméë vun de Matcher

Fola - F91 Diddeleng 5:0

Besser konnt et net ugoe fir d’Doyenne vum Lëtzebuerger Futtball. D’Fola huet nämlech schonn no 20 Sekonne markéiert mam aktuelle beschte Buteur vum Championnat Zachary Hadji. Den Diddelenger Ricardo Delgado hat beim Gol de Feeler gemaach. Déi ganz realistesch Escher hunn an der 17. Minutt den 2:0 markéiert an dat duerch den Dejvid Sinani. Genee wéi beim 1. Gol war et en Assist vum Diogo Pimentel. Diddeleng huet gutt matgespillt, mee déi lescht Pass wollt einfach net ukommen. Nach méi déck koum et du fir den F91, wéi hire Kapitän Mehdi Kirch déi Giel/Rout-Kaart gewise krut an der 37. Minutt. Mam 2:0 fir d'Fola ass et an d'Paus gaangen.

80 Sekonnen nom Säitewiessel huet et nees am Diddelenger Gol gerabbelt. De Lucas Correia huet den 3:0 geschoss a nees war et e Service vum Pimental. De Gol war schéin ausgespillt, mee wou war déi Diddelenger Géigewier? De Bruno Freire huet an der 58. Minutt de 4:0 geschoss aus kuerzer Distanz. De Rodrigue Dikaba huet dunn no 74 Minutten esouguer nach de 5:0 eragekäppt. Diddeleng hat och Golchancen, mee war net realistesch. Déi vill besser Ekipp huet iwwerraschend däitlech 5:0 gewonnen. Et ass einfach e Match, fir ze vergiesse fir den F91 besonnesch, well nach eng 2. Diddelenger Giel/Rout-Kaart koum fir de Chris Stumpf an der 83. Minutt nach dobäi. Ganz kuerz virum Ofpëff krut och nach en diddelenger Delegéierten déi Rout Kaart.

Munneref - Jeunesse 2:3

D'Jeunesse huet sech mat 3:2 zu Munneref behaapt a sech domadder dräi wichteg Punkten an der Course ëm déi international Plaze geséchert. Schonn an der 4. Minutt war d'Lokalekipp mat 1:0 duerch de Mégan Laurent a Féierung gaangen. Sekonne virun der Paus konnt de Yassine Mohammed op 1:1 ausgläichen. No der Paus huet de Gary Bernard d'Jeunesse nees a Féierung bruecht. An der 86. Minutt konnt de Cleidir Neves fir d'Gäscht ausgläichen. Wien elo geduecht huet, dat wär et gewiescht, dee sollt falsch leien. D'Jeunesse konnt nämlech nach eng Kéier noleeën. Den Alexandros Voilis huet den decisiven 3:2 an der 89. Minutt geschoss.

Hesper - Stroossen 7:0

Eng souverän Victoire gouf et fir Hesper. De Swift huet de Stroossener keng Chance gelooss a sech souverän mat 7:0 duerchgesat. An der Paus louch d'Lokalekipp scho mat 4:0 a Féierung. Den Dominik Stolz (3' an 28') an den Nicolas Perez (13', 42') hunn an den éischte 45 Minutten direkt zweemol fir hir Ekipp markéiert. Nom Téi huet Hesper weider de Match kontrolléiert. Duerch e weidere Gol vum Perez (52'), engem vum Hakim Abdallah (79') an dem Lenny Léonil (87') gouf et um Enn eng 7:0-Victoire.

De Match tëscht Péiteng a Wooltz hat misste wéinst Corona-Fäll bei de Gäscht ofgesot ginn. D'Partie gëtt de 5. Mee nogeholl.