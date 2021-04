D'Alexandra Herassimenja huet hir WM-Goldmedail zu Geld gemaach an domat déi oppositionell Athleten ënnerstëtzt.

D'Medail fir 50 Meter Fräistil huet d'Ex-Schwëmmerin op der Auktiounsplattform Ebay fir 13.500 Euro verkaaft. Dat huet d'Stëftung BSSF e Mëttwoch matgedeelt. Mat deene Sue wëll déi 35 Joer al Sportlerin "all d'Belarussen ënnerstëtzen, hinnen 100% Vertrauen an d'Victoire ginn, well de Glawen un d'Victoire ass 90% vum Succès".

Déi am August gegrënnte Stëftung stellt poursuivéierten Athlete finanziell a rechtlech Hëllef zur Verfügung. Vill Sportler hate sech fir en Enn vun der brutaler Ënnerdréckung vun de Protester géint de Staatschef Lukaschenko ausgeschwat, nodeems hie sech fir eng 6. Amtszäit confirméiere gelooss hat.

D'Schwëmmerin Alexandra Herassimenja, géint déi wéinst Handlungen, déi déi national Sécherheet vun der Republik Belarus schiedege sollen, ermëttelt, ass de Moment am Exil a Litauen. Si hat sech 2019 aus dem Sport zeréckgezunn.