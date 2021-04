No der Gebuert vun hirem zweete Kand huet d'Mandy Minella en Donneschdeg hiren éischten offizielle Match gespillt.

D'Mandy Minella ass en Donneschdeg mat enger Néierlag an d'Saison gestart. Beim ITF-Tournoi zu Oeiras a Portugal huet d'Lëtzebuergerin no engem Fräilous an den 1/32-Finallen an de 1/16-Finallen an zwee Sätz mat 3:6 a 4:6 géint d'Lucia Bronzetti aus Italien verluer.

D'Mandy Minella steet aktuell am WTA-Ranking op Plaz 186. Hir Géignerin ass déi 301.

Fir d'Mandy Minella war et deen éischten Tournoi no der Gebuert vun hirem zweete Kand.