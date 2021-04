De Serbe ass iwwerraschend vum Britt Daniel Evans eliminéiert ginn.

Eng Iwwerraschung gouf et en Donneschdeg am Tennis.

D'Nummer 1 vun der Welt Novak Djokovic ass an den Aachtelsfinallen vum renomméierten ATP-Turnéier zu Monte Carlo eliminéiert ginn. An zwar vum Britt Daniel Evans. Den 33. an der Weltranglëscht konnt sech an zwee Sätz 6:4 a 7:5 géint de Serb duerchsetzen.

Och d'Nummer 6 vun der Welt den däitschen Alexander Zverev packt et net an d'Véierelsfinall. Hien huet géint de Belsch David Goffin verluer.