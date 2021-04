En Donneschdeg den Owend waren d'Retourmatcher vun de Véierelsfinallen an der Europa League.

Zwou englesch Ekippen, a jeeweils eng italienesch an eng spuenesch Ekipp stinn an der Halleffinall vun der Europa League.

D'AS Roum huet Ajax Amsterdam eliminéiert. Nodeems Roum den éischte Match gewanne konnt, ass den Italiener am Retourmatch een 1:1 duergaangen, fir sech fir d'Ronn vun de beschte 4 ze qualifizéieren.

Villareal konnt iwwerdeems Dinamo Zagreb erausgeheien. Nodeems d'Kroaten an der Aachtelsfinall iwwerraschend Tottenham eliminéiere konnten, war an der Véierelsfinall elo awer Schluss. Si hunn nämlech béid Matcher géint Villareal verluer. Deemno stinn d'Spuenier an der Halleffinall.

Och Manchester United steet souverän an der Halleffinall. D'Englänner hunn dem FC Granada net vill Chance gelooss a si konnte béid Matcher mat 2:0 gewannen.

Nodeems Arsenal London den éischte Match doheem géint Prag nëmmen 1:1 gespillt huet, stoungen d'Englänner en Donneschdeg den Owend ferm ënner Drock. D'Gunners haten an der éischter Hallschent dunn awer bannent 6 Minutte genau déi richteg Äntwert op all d'Kriticken. An deem Zäitraum hu si nämlech ganzer 3 Goler geschoss an domat war de Match schonns bal decidéiert. Um Enn hu si du souverän 4:0 gewonnen a sinn domat déi 4. Ekipp an der Halleffinall.

D'Matcher am Iwwerbléck

AS Roum - Ajax Amsterdam 1:1

0:1 Brobbey (49'), 1:1 Dzeko (72')

FC Villareal - Dinamo Zagreb 2:1

1:0 Paco Alcacer (36'), 2:0 Gerard (43'), 2:1 Orsic (75')

Manchester United - FC Granada 2:0

1:0 Cavani (6'), 2:0 Sebstgol Vallejo

Slavia Prag - FC Arsenal 0:4

0:1 Pepé (18'), 0:2 Lacazette (21'), 0:3 Saka (24'), 0:4 Lacazette (77')