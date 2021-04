D'Spiller vu Wolz musse bis den 21. Abrëll a Quarantän, dat wéinst positive Coronafäll.

An der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball mussen d'Partië Wolz géint Déifferdeng a Fola géint Wolz verluecht ginn, dat huet d'FLF e Freideg den Owend an engem Schreiwes matgedeelt.

D'Spiller vu Wolz musse wéinst positive Coronafäll bis den nächste Mëttwoch a Quarantän.

Een neien Datum fir déi zwou Partië steet aktuell nach net fest.

Schreiwes vun der Federatioun

Communiqué aux médias – Medien-Mitteilung

Date : 16 avril 2021

BGL-Ligue – Journée 21

FC Wiltz 71 – FC Differdange 03

18 avril 2021

BGL-Ligue – Journée 22

Fola Esch – FC Wiltz 71

21 avril 2021

Par la présente, nous vous informons que les matchs mentionnés ci-dessus ont dû être reportés en raison de la mise en quarantaine des joueurs de l’équipe première du FC Wiltz 71 jusqu’au 21 avril 2021 inclus.