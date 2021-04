A Frankräich konnt sech Rennes iwwerdeems mat 3:0 géint Angers behaapten.

Wärend sech den FC Bayern an der Bundesliga weider konnt vu senge Verfolger ofsetzen, gouf et ënnert anerem a Frankräich eng 3:0-Victoire vu Stade Rennes géint Angers.

Aus Lëtzebuerger Sicht konnt de Sebastien Thill mat Sheriff Tiraspol um Freideg eng däitlech 10:0-Victoire feieren. Déi weider Resultater vun de Lëtzebuerger Futtballer fannt Dir hei.

Premier League

Newcastle United - West Ham 3:2

1:0 Diop (36', Selbstgol), 2:0 Joelinton (41'), 2:1 Diop (73'), 2:2 Lingard (80', Eelefmeter), 3:2 Willock (82')

Fir West Ham gouf et eng enttäuschend 2:3-Defaite zu Newcastle. Den aktuellen Tabelle-4. verpasst domat de Sprong op déi 3. Tabelleplaz a léisst wichteg Punkten an der Lutte ëm d'Champions League Qualifikatioun leien. West Ham hat wuel ee klore Plus u Ballbesëtz, ma d'Lokalekipp hat sech net verstoppt. Nodeems den Diop de Ball an der 36. Minutt ewell onglécklech an den eegene Gol deviéiert hat, hate sech d'"Hammers" an der selwechter Minutt och nach selwer geschwächt. No senger zweeter gieler Kaart huet den Dawson fréizäiteg missen dusche goen. Virum Téi koum et allerdéngs nach méi déck fir d'Gäscht. De Joelinton konnt de Ball zum 2:0 an de Filet setzen, dëst no engem Feeler vum Fabianski am Gol vu West Ham.

No der Paus konnt den Tbelle-4. de Match awer nach eng Kéier an d'Hand huelen. Den Diop hat an der 73. Minutt den Uschloss markéiert,éiert den Jesse Lingard nëmme 7 Minutte méi spéit aus 11 Meter ausgläiche konnt. De Schlusspunkt war dann awer fir d'Lokalekipp, bei där de Willock eng Flank mam Kapp verwäerte konnt. Um Enn gouf et soumat eng iwwerraschend 3:2-Victoire fir Newcastle.

Wolverhampton - Sheffield

21:15 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Crotone - Udinese 1:2

0:1 De Paul (41'), 1:1 Simy (68'), 1:2 De Paul (74')

An Italien hat Udinese géint den Tabelleleschte méi Méi ewéi erwaart. De Mann vum match op Säite vun Udinese war den De Paul, deen direkt zwee Mol markéiere konnt. An der Nospillzäit krut den De Paul zousätzlech nach déi rout Kaart. Fir den tëschenzäitlechen Ausgläich konnt de Simy fir Crotone suergen.

#CrotoneUdinese 1-2



75' - DE PAUUULLL! BISOGNA FARGLI UNA STATUA! GOLASSO DEL DIEZ! Gran palla di Pereyra, Rodrigo la controlla, entra in area, disorienta un paio di avversari e la piazza dolcemente col destro! Che gol e doppietta per l'argentino!#ForzaUdinese ⚪⚫ pic.twitter.com/o9BRjbRmmt — Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 17, 2021

Sampdoria - Hellas Verona 3:1

0:1 Lazovic (13'), 1:1 Jankto (46'), 2:1 Gabbiadini (73'), 3:1 Thorby (82')

Sassuolo - AC Florenz

18:00 Auer

Cagliari - Parma

20:45 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Angers - Stade Rennes 0:3

0:1 Doku (45'+1), 0:2 Terrier (63'), 0:3 Guirassy (90'+1)

No 5 Defaiten um Stéck ass Rennes an de leschte Wochen erëm an der Spuer. Mat der 3:0-Victoire konnte si sech am franséische Championnat iwwert dee mëttlerweil 5. Match um Stéck ouni Defaite freeën. Géint Angers,déi als Tabellen-11. am Mëttelfeld vun der Tabell leien, war et iwwer wäit Strecken eng ausgeglache Partie, och wann d'Gäscht méi Ballbesëtz haten. Et hat allerdéngs bis zur Nospillzäit vun der éischter Hallschent gedauert, éiert den Doku Rennes a Féierung brénge konnt. Angers war beméit, de Réckstand auszegläichen, ma no gutt enger Stonn war et den Terrier, deen d'Féierung ausbaue konnt. Duerch dem Guirassy säi Gol an der Nospillzäit gouf et um Enn eng däitlech 3:0-Victoire fir Rennes, déi sech soumat op déi 6. Tabelleplaz verbessere kënnen.

Marseille - Lorient

17:00 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1