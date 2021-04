Paräis gewënnt no geckege Schluss-Minutte mat 3:2 géint St. Etienne. Ouni de Zlatan Ibrahimovic ka sech den AC Mailand mat 2:1 géint Genua duerchsetzen.

Iwwerdeems stinn um Sonndeg och eng sëlleg Lëtzebuerger Futtballer fir hier Ekippen um Terrain.

Bundesliga

Borussia Dortmund - Werder Bremen (15h30)

Mainz 05 - Hertha BSC Berlin

Well déi komplett Ekipp vun Hertha BSC Berlin wéinst positive Corona-Fäll bei Spiller a Staf a Quarantän geschéckt gouf, huet DFL de Match tëschent Mainz a Hertha ofgesot. Wéini de Match nogeholl gëtt ass nach net kommunizéiert ginn.

Premier League

FC Arsenal - FC Fulham (14h30)

Manchester United - FC Burnley (17h00)

Serie A

AC Mailand - CFC Genua 2:1

1:0 Rebic (13'), 1:1 Destro (37'), 2:1 Scamacca (Selbstgol, 68')

Den AC Mailand huet säit dem 07. Februar doheem am Giuseppe-Meazza-Stadion net méi konnte gewannen. Mat Hëllef vum Scamacca sengem Selbstgol sollt des Statistik um Sonndeg de Metten awer zu Enn goen. Eng 100 % iwwerzeegend Leeschtung ouni den Zlatan Ibrahimovic war et vum AC awer net, och wann de Rebic kuerz no der Paus de Score hätt missen op 2:0 erhéischen. Genua huet engagéiert gespillt, sech mam Eegegol awer selwer em Punkte bruecht.



Atalanta Bergamo - Juventus Turin (15h00)

Ligue 1

Paris St. Germain - AS St. Etienne 3:2

0:1 Bouanga (78'), 1:1 Mbappe (79'), 2:1 Mbappe (87'), 2:2 Hamouma (90+2'), 3:2 Icardi (90+5')

Wat e geckege Match! Trotz enger iwwerleeëner Leeschtung vu Paräis huet et fir e kuerze Moment no enger fauschtdécker Iwwerraschung am Parc des Princes ausgesinn. No engem Zouspill an der 78. Minutt vum Trauco huet de Kimpembe an der Zentral net all ze gutt ausgesinn sou dass de Bouanga aus kuerzer Distanz de Ball an de Filet konnt schéissen. Vu laanger Dauer sollt des Féierung awer net sinn. De Kylian Mbappé huet direkt am Géigenzuch fir d'Lokalekipp ausgeglach, éier de Stiermer ronn 10 Minutte méi spéit de Match mam 2:1 gedréint huet. An der 2. Minutt vun der Nospillzäit ass dunn awer St. Etienne tatsächlech nach den Ausgläich duerch den Hamouma gelongen. Mee och dat sollt de Gäscht net duergoen. 2 Minutte méi spéit huet de agewiesselten Icardi nach den 3:2 fir de PSG geschoss. No enger dramatescher Schlussphase leit de Réckstand vu Paräis elo bei 1 Punkt, dat well Lille e Freideg nëmmen 1:1-Gläich géint Montpellier gespillt huet.

Stade Reims - FC Metz (15h00)

Girondins Bordeaux - AS Monaco (17h05)

La Liga

Real Sociedad - FC Sevilla 1:2

1:0 Fernandez (5'), 1:1 Fernando (22'), 1:2 En Nesyri (24')

Obwuel béid Ekippen op de Plaze 4 (Sevilla) a 5 (Real Sociedad) leien, trenne béid Ekippen no der 2:1 Victoire vun den Andalusier géint San Sebastien an der Tabell 17 Punkten. Fir Sevilla geet et weiderhin em d'Meeschterschaftskroun.

Atletico Madrid - SD Eibar (16h15)

