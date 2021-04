De F91 gewënnt um Enn kloer mat 3:0 géint Munneref. Hesper klappt Péiteng an Ettelbréck a Stroossen deele sech Punkten.

No der Victoirë vun Hueschtert, Hamm an der Jeunesse war et um Sonndeg d'Suite vum 21. Spilldag am nationale Futtball-Championnat bei den Hären.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

Progrès Nidderkuer - Fola Esch 1:1

1:0 Tekiela (34'), 1:1 Hadji (86')



Béid Ekippen si gutt an de Match komm ouni sech awer gréisser Chancen eraus ze spillen. An der 23. Minutt krut dunn de Ba op Säiten vun Nidderkuer déi Giel-Rout Kaart gewisen. Ronn 10 Minutte méi spéit ass et der Lokalekipp dunn gelongen a Féierung ze goen. Mat engem schéine Solo huet de Tekiela Defense vun Esch stoe gelooss a esou de Gol markéiere konnt. Trotz engem Mann manner war an der Paus d'Féierung fir de Progrés net onverdéngt. D'Fola konnt aus der Iwwerzuel näischt geféierleches eraus spillen an ass déi eng oder aner Kéier un der Defense vu Nidderkuer hänke bliwwen.

Nom Säitewiessel huet d'Fola op den Ausgläich gedréckt iwwerdeems de Progrès op Konter Méiglechkeete gelauert huet. Kuerz viru Schluss ass dunn nach den 1:1 fir Esch gefall. No enger schéiner Flank vum Sacras kennt de Stiermer vun der Fola Hadji zum Schoss a trefft fir den 1:1. Säin 21. Gol an dëser Saison. Bei dësem Resultat sollt et dann och bleiwen, d'Fola ass domat Leader an der BG Ligue.



Union Titus Péiteng - Swift Hesper 0:1

0:1 Stolz (20')

© Joel Sauber

F91 Diddeleng - US Munneref 3:0

1:0 Schaus (25'). 2:0 Nader (84'), 3:0 van den Kerkhof (89')

© Bob Leven

Una Stroossen - Etzella Ettelbréck 1:1

1:0 Bernardelli (35'), 1:1 Hemkemeier (65')

© Christophe Mersch

FC Wooltz 71 - FC Déifferdeng

Wéinst Corona Fäll bei Wooltz ass de Match ofgesot ginn.

D'Tabell vun der BGL Ligue