D'Deputéiert sinn zur Konklusioun komm, dass d'Police méi grenziwwerschreidend muss zesummeschaffen a proposéieren an deem Kader eng Rei Moossnamen.

Hooliganismus a Rassismus sinn zwou vun den ellene Säite vun eiser Gesellschaft a virun allem och vum Sport. Am Benelux-Parlament hu sech d'Deputéiert domat befaasst a sinn zur Conclusioun komm, datt méi muss sensibiliséiert an d'grenziwwerschreidend Zesummenaarbecht vun der Police verbessert muss ginn.

Hooligans a Rassismus am Sport / Reportage Franky Hippert

An de leschte Méint stoungen d'Sujete vun den Hooligans a vum Rassismus an de Stadien, virun allem an de Futtballstadien, um Ordre du jour vum Parlament vun deenen 3 Länner Lëtzebuerg, Belsch an Holland. Fir d'éischt hunn d'Deputéiert emol e Constat, wat déi ganz Problematik ugeet, gemaach, de Vizepresident vum Benelux-Parlament Gusty Grass:

Dat gëtt ëmmer e gréissere Problem, deen och Grenziwwerschreidend ass. Mir mussen och Däitschland mat abezéien. Well si sech sécher fillen, am Ausland manner erkannt ze ginn, muss e besseren Austausch gemaach ginn. Mir mierken awer och, datt de Rassismus zouhëlt an de Stadien a virun allem an de Futtballstadien vis-à- vis vu virun allem vu Futtballspiller vu schwaarzer Hautfaarf. Dat ass inakzeptabel an dofir muss géint dee Fléau ganz seriöe ugekämpft ginn.

Nodeems d'Deputéiert hir Feststellunge gemaach hunn, proposéiere si den nationalen Parlamenter elo an engem Pabeier och eng Rei Moossnamen:

Dat geet u mam Austausch vun den Informatioune, mat der Kreatioun vun enger Datebank an da schwätze mer awer och vun engem Grenziwwerschreidende Stadionverbuet. An da proposéiere mir och eng Plattform, zum Beispill eng Konferenz, op där dann Erfarungen ausgetosch solle ginn.

Den DP-Deputéierte Gusty Grass wäert och elo eng parlamentaresch Fro un de Sportminister Dan Kersch stellen. Dat Ganzt soll awer och am Kader vum Kooperatiounsvertrag, wat d'Police ugeet an den nationale Parlamenter diskutéiert ginn.