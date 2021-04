Als Ligener a Schlaangen huet den Alexander Ceferin d'Auteure vun der Super League bezeechent.

An senger Usprooch vu Montreux an der Schwäiz huet den Uefa-President kee gutt Hoer um Projet vun 12 Toppclibb gelooss. Hie wier 24 Joer laang Penalist gewiescht an hätt vill gesinn, mee sou eppes nach net. De Slowen huet dann och direkt haart Strofen ugekënnegt. "Déi Spiller, déi an der Super League dobäi sinn, wäerte keng WM an EM méi spillen".

D'Reaktioun vum Haaptresponsabele vun der Super League huet natierlech net laang op sech waarde gelooss.

"Ëmmer wann et eng Verännerung gëtt, ginn et Leit, déi dogéint sinn", esou de Florentino Perez an engem Interview an der spuenescher Emissioun "El Chiringuito de Jugones". All d'Kritiker vun der Super League hält de Real-Madrid-Boss fir falsch. De 74 Joer ale Spuenier gesäit sech an déi 12 Grënnungsveräiner vun der Super League als Retter vum Futtball.

"Wa Leit soen: dat sinn déi Räich - Nee. Ech sinn net de Proprietär vu Real Madrid. Real Madrid ass e Member an alles, wat ech maachen, ass zum Wuel vum Futtball. Mir maachen dat, fir de Futtball, deen an enger kritescher Situatioun ass, ze retten".

© AFP

D'Pandemie hätt d'Kris verschäerft an et géifen net méi genuch Profitter generéiert. D'Champions-League-Reform fir d'Joer 2024 hält de Perez fir onbrauchbar. "Si soen d'Reform kënnt 2024. 2024 si mir alleguer dout". En plus ass d'Champions League eréischt vun der Véierelsfinall un attraktiv. Bei der Super League wier dat anescht. "Wann déi Grouss ënnertenee spillen, dann ass d'Konkurrenz grouss. Dat ass méi flott fir de Fernsee an et generéiert méi Ressourcen." Mat de Monopoler wier et elo eriwwer, sou de Chef vum Real.

"A mir wäerte sécher net aus der Champions League fléien an och net aus dem spuenesche Championnat. D'Uefa huet kee gudden Image. Ech wëll elo net alles opzielen, wat passéiert ass, mee d'Uefa soll en Dialog féieren an net droen."

RTL-News: Commentaire vum Jeff Kettenmeyer - Money rules the (football) world

RTL-News: Coup d'Eclat am europäesche Futtball - 12 Toppclibb hunn d'Pläng vun enger "Super League" méi konkret gemaach

RTL-News: Uefa-Exekutivcomité: Reform - Esou gesäit d'Champions League vun 2024 un aus

De Karl-Heinz Rummenigge ass iwwerdeems neie Member am Exekutiv Comité vun der Uefa. Dëst gouf en Dënschdeg um Kongress vum europäesche Futtballverband decidéiert, nodeems den Andrea Agnelli wéinst dem Sträit ëm d'Super League säi Posten huet missten opginn.

De President vun der Juventus ass jo eng vun den Haaptfiguren an der neier Super League. De Rummenigge iwwerhëlt domat de Sëtz am Exekutiv a vertrëtt do an éischter Linn Interessi vun der ECA, der European Club Association.