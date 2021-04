Batter Néierlag deemno fir Déifferdeng. Iwwerdeems spillen de Swift an de Progrès an engem spannendem Match 1:1-Gläich.

E Mëttwoch hätten am nationale Futtball 8 Matcher sollte gespillt ginn. De Match tëscht Munneref géint Hamm huet misse wéinst Coronafäll bei de Gäscht ofgesot ginn. Och d'Partie tëscht dem Leader an der Tabell der Fola a Wolz war scho wéinst Coronainfektiounen annuléiert ginn.

Domat stoungen den Owend nach 6 weider Matcher um Programm, wou sech ënnert anerem de Racing a Stroossen konnten duerchsetzen. De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

FC Déifferdeng03 - Jeunesse Esch 1:2

0:1 Ouwo Moussa (63'), 0:2 Bernard (65'), 1:2 De Taddeo (75')

An der Cours em déi 4. Plaz an der Tabell stounge sech Déifferdeng an d'Jeunesse direkt géigeniwwer. An der 1. Hallschent huet sech d'Jeunesse wuel déi besser Chancen eraus gespillt, dat virun allem duerch e gutt opgeluechten Ouwo Moussa. D'Lokalekipp hat wuel méi Ballbesëtz, huet awer déi néideg Prezisioun am leschten Drëttel vermesse gelooss. Alles an allem huet sech awer keng vu béiden Ekippe kloer Virdeeler konnten erspillen, sou dass et mat engem 0:0-Gläich an d'Paus gaangen ass.

BGL Ligue: F91 Diddeleng géint d'Jeunesse Esch (21.04.21) © Val Wagner

Nom Téi ass Esch quasi mat der éischter richteger Golchance direkt a Féierung gaangen. De Ouwo Moussa huet de Ball mat engem schéine Lob an de Filet ënner bruecht. Ganzer 2 Minutte méi spéit huet et dunn erëm am Déifferdenger Gol gerabbelt. De Bernard huet an der 65. Minutt fir den Duebbelschlag gesuergt. D'Lokalekipp ass mam de Taddeo wuel nach emol eru komm (75'), fir den Ausgläich sollt et um Mëttwoch Owend awer net méi duergoen. Eng immens wichteg Victoire fir d'Jeunesse, déi elo an der Tabell 5 Punkte virun Déifferdeng op der 4. Plaz leien.

© Bob Leven

Swift Hesper - Progrès Nidderkuer 1:1

0:1 Tekiela (12'), 1:1 Stolz (50')



De Swift ass wuel besser aus de Kabinne komm, huet awer séier missen erkennen dass de Progrès e staarken Dag erwëscht huet. An esou war et den Tekiela deen de Ball no ronn 12. Minutten an de Gol gelüpft huet an d'Gäscht domat mat 1:0 a Féierung geschoss huet. Nodeems Nidderkuer et an der Suite net gelongen ass hier gutt Chancen op den 2:0 ze notzen, ass Hesper lues a lues besser an de Match komm. E Gol sollt der Lokalekipp an enger equilibréiert 1. Hallschent awer net geléngen, sou dass et aus der Siicht vum Swift mat 0:1 an d'Kabinne gaangen ass.

Hesper ass mat 100 à l'heure aus dem Vestiaire komm an hat direkt eng richteg gutt Chance duerch de Stolz. Nëmmen 2 Minutten drop's huet de Mëttelfeldspiller vum Swift et dunn besser gemaach a konnt de Score op 1:1 ausgläichen. Dono huet sech de Match wat Offensivaktiounen ubelaangt berouegt. Vill Feeler op béide Säiten hunn de Match an der 2. Hallschent gepräägt. Et huet e bemierkt dass den Drock bei béiden Ekippen op de Schëllere géif leien, sou dass de Match um Enn mat engem 1:1-Gläichspill op en Enn geet.

Hesper- Nidderkuer / © Kevin Estebanez

Etzella Ettelbréck - F91 Diddeleng 0:3

0:1 Bettaieb (9'), 0:2 Bettaieb (37'), 0:3 Muratovic (88')

Diddeleng ass immens gutt an de Match komm an huet d'Lokalekipp direkt ënner Drock gesat. No ronn 9 Minutten ass de F91 dann och a Féierung gaangen, dat nodeems de Bettaieb de Ball placéiert an de Filet geschoss huet. Keng Chance fir den de Witte am Ettelbrécker Gol. Diddeleng huet nom Gol d'Intensitéit zréckgeschrauft an de Match relativ sécher kontrolléiert. Bei der Etzella ass offensiv näischt zesumme gelaf an esou sinn si zu kenge geféierlechen Aktioune komm. Eng ronn 10 Minutte virun der Paus huet de Bettaieb mat sengem perséinlechen 2. Gol fir 2:0 d'Pauseresultat gesuergt.

Nom Säitewiessel huet sech de Match neutraliséiert. Et hat een d'Impressioun dass bei der Etzella net méi géif goen a Diddeleng war scheinbar zefridde mam Resultat. De F91 huet déi zweet 45 Minutte geréiert, ouni sech grouss Golgeleeënheeten erauszespillen. Eng ronn 10. Minutte viru Schluss hat Ettelbréck nach eng rise Chance, de Ball sollt de Wee awer net an de Filet fannen. Diddeleng gewënnt nach duerch e Gol an der Schlussphase vum Muratovic verdéngt mat 3:0 zu Ettelbréck.

FC Rodange - Racing Union 0:4

0:1 Simon (39'), 0:2 Dembélé (55'), 0:3 Nakache (65'), 0:4 Dembélé (73')

US Hueschtert - Una Stroossen 2:4

0:1 Runser (6'), 1:1 Lusala (36'), 1:2 Lopes (36'), 1:3 Bernardelli (38'), 2:3 Selbstgol (60'), 2:4 Lourenco (72')

Hueschtert - Stroossen / © Eugène Thommes

Victoria Rouspert - Union Titus Péiteng 3:0

1:0 Leroux (5'), 2:0 De Rossler (33'), 3:0 Leroux (66')

Rouspert- Peiteng / © Felix Girst

D'Tabell vun der BGL Ligue