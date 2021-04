An der Bundesliga huet Mainz sech mam Barreiro wichteg Punkte geséchert an Dynamo Kiew steet mam Gerson Rodrigues an der Finall vun der Coupe.

An der däitscher Bundesliga gouf et e Mëttwoch den Owend eng wichteg Victoire fir Mainz mam Leandro Barreiro. An der Lutte géint den Ofstig hu sech de Lëtzebuerger a seng Coequipiere mat 1:0 zu Bremen duerchgesat. De Barreiro stoung 90. Minutten um Terrain. Duerch déi dräi Punkten huet Mainz elo 5 Punkte Virsprong op d'Hertha an d'Relegatiounsplaz.

An der 3. Liga huet sech Saarbrécken kloer mat 5:0 géint Mannheim duerchgesat. Um 33. Spilldag souz de Maurice Deville am Ufank bei Saarbrécken just op der Bänk, ma no senger Awiesslung an der 64. Minutt huet de Lëtzebuerger sech direkt gewisen. An der 68. Minutt huet hien den 3:0 vum Timm Golleys virbereet. Dräi Minutte méi spéit huet den Deville selwer op 4:0 erhéicht an an der 85. Minutt huet hie mam 5:0 fir d'Schlussresultat gesuergt.

An der Tabell huet Saarbrécken als Fënnefte siwe Punkte Retard op d'Relegatiounsplaz.

Fir de Gerson Rodrigues an Dynamo Kiew ass den Doublé dës Saison weider méiglech. E Mëttwoch ass den FLF-Nationalspiller mat senger Ekipp an d'Finall vun der Coupe agezunn. Géint Volochysk huet ee kloer mat 3:0 gewonnen. De Rodrigues stoung an der Startformatioun an huet kuerz virun der Paus den 1:0 vu senger Ekipp virbereet. No 66 Minutte gouf de Lëtzebuerger ausgewiesselt. D'Finall vun der Coupe ass den 12. Mee. De Géigner ass hei entweder Oleksandriya oder Zorya Luhansk. Dynamo Kiew kann e Sonndeg mat enger Victoire géint Inhulets Petrove Champion ginn.

Den Enes Mahmutovic huet sech e Mëttwoch dräi wichteg Punkte mat PFK Lviv geséchert. Um 22. Spilldag am ukrainesche Championnat huet een den FC Minaj mit 1:0 geklappt. Lviv huet nach een Nodrosmatch a läit aktuell op der 10. Plaz an der Tabell. Den Ofstand zu der 14. a leschter Plaz (Ofstig) läit bei fënnef Punkten. De Mahmutovic huet 90 Minutte gespillt an huet an der 69. Minutt Giel gesinn.

Dënschdeg

Mat engem lockere 4:1 géint Milsami huet sech Sheriff Tiraspol fir d'Halleffinalle vun der Coupe qualifizéiert. De Sébastien Thill gouf bei Sheriff an der 56. Minutt agewiesselt. An der nächster Ronn spillt een de 4. Mee géint Petrocub.