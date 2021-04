Am Sport ginn et an deem neien Covid-Gesetz-Ouverturen. Trotzdeem ass et nach ëmmer schwéier, fir Kompetitiounen ze organiséieren.

D'Liichtathletik-Federatioun huet awer elo ee Konzept ausgeschafft, fir de Sportler ee gewëssene kompetitive Enjeu unzebidden. De sougenannten FLA Challenge Jeunes.

Challenge Jeunes / Reportage Rich Simon

Fir d'Presidentin vun der FLA, Stephanie Empain, geet et virun allem drëm, dass d'Sportler nees dat Kribbele solle spieren, wat soss just bei normale Kompetitiounen opkënnt. Dobäi ass et awer wichteg, dass ee sech un déi aktuell Gesetzer hält, déi covid-bedéngt den Ament hei zu Lëtzebuerg en vigueur sinn.

Et geet drëm, wärend den normalen Trainingen Leeschtungen ze moossen. Och wann dat keen offizielle Charakter huet. Mir hunn zwar nach keng offiziell Kompetitiounen, mee déi jonk Athleten kënne sech awer mat hire Kolleegen och aus anere Clibb moossen. Dofir hu mir eng Tabell opgestallt. Alles soll esou einfach wéi méiglech ze handhabe sinn. Et soll och an den aktuell klenge Trainingsgruppen ofgewéckelt ginn. Sou ass dann och keen extra Deplacement néideg an et erlaabt eis, awer ee virtuellt Klassement ze maachen.

Den Challenge Jeunes ass elo mol op zwou Woche limitéiert. Den Hannergrond ass natierlech, fir dass déi jonk Sportler eng gewësse Perspektiv hunn an esou sech nees méi kënne motivéieren wéi wa just normalen Training wier. Well och deen Training ass duerch d´Pandemie anescht wéi dat soss de Fall ass.

Traininge ginn ënnert enger anerer Form ofgehalen, fir de sanitäre Mesure gerecht ze ginn. D'Kompetitioune si schonns eng Partie Méint net erlaabt an do feelt dem Sport eppes. Dofir war d'Demande vun de Veräiner och do, fir alles ze versichen fir de Sport spannend ze halen an déi Jonk weider ze motivéieren fir dobäi ze bleiwen.

Nom deem éischten Test vum Challenge Jeunes, well een een Debriefing maachen a wann néideg nach déi eng oder aner Saach nobesseren.