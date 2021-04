D'Europameeschterschaft am Schwammen ass am Mee zu Budapest an Ungarn.

De Carneiro huet zu Lissabon iwwer 200 Meter 4 Nages no 2 Minutten, 6 Sekonnen an 42 Honnertstel ugeschloen a sech esou den Ticket fir d'EM geséchert. An der Finall iwwer 200 Meter Papillon hat de 17 Joer ale Schwëmmer e Chrono vun 2 Minutten, 2 Sekonnen a 35 Honnertstel a war domat just 35 Honnertstel méi lues wéi de Raphaël Stacchiotti bei sengem nationale Rekord.

Den Daleiden Ciuferri huet säin Ticket fir d'EM zu Graz an Éisträich iwwer 100 Meter Crawl kritt an dat mat enger perséinlecher Beschtzäit vun 51 Sekonnen a 64 Honnertstel. An der Finall war den 18 Joer ale Schwëmmer dunn nach eemol bal eng Sekonnen méi séier.

PDF: Offiziellt Schreiwes