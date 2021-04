De Bob Melcher wiesselt no enger kuerzer Saison zeréck bei säi Jugend-Veräin d’Amicale vu Steesel.

Opgrond vun enger Verletzung un der Leescht ass dem Bob Melcher säi Comeback no engem Joer Paus net esou verlaf wéi erhofft.

Ënner anerem bedéngt duerch déi aktuell Zäit ass dem Nationalspiller d‘Integratioun an d’Ekipp net esou gegléckt, wéi nach virun engem décke Joer geduecht.

Et wier keng einfach Entscheedung gewiescht, mä de jonke Routinier gesäit seng Zukunft am Lëtzebuerger Basket net an der Stad, mä éischter am Äerdbier-Duerf zu Steesel.

Zesumme mat sengen ale Jugend-Coequipieren, dem Jonas Theisen an dem Noah Medeot, wëlle si den Häre-Basket zu Steesel erëm op deen Niveau hiewen, deen een nach virun e puer Joer kannt huet.