"Et war eng grouss mënschlech Enttäuschung ze spieren", dat seet de Jean-Paul Espen, Vertrieder vum F91 Diddeleng an der Eca.

Jean-Paul Espen iwwer Andrea Agnelli / Rep. Fränky Hippert

Dëst, nodeems d'lescht Woch jo 12 europäesch Toppveräiner am Futtball probéiert haten, eng eege Super Ligue ze grënnen. D'Eca ass d'European club association, déi Associatioun also, an där aus all Land Vertrieder sinn, déi an den europäesche Clubkompetitiounen engagéiert sinn.

Besonnesch vun engem Mann si vill Leit enttäuscht. An dat ass den Andrea Agnelli, President vun der Juventus vun Turin, dee mam President vu Real Madrid Florentino Perez d'Bomm vun der Super League d'lescht Woch platze gelooss hat. D'Reaktioun vun den Membere vu der Eca schéngt verständlech gewiescht ze sinn, de Jean-Paul Espen, Lëtzebuerger Vertrieder an där Futtball-Associatioun:



"Et war eng mënschlech Enttäuschung ze spieren. Et muss ee bedenken, datt den Agnelli ee vun den Haaptinstigatore vun der Super Liga, och Chairman vun der Eca war an un der Reform vun der Champions League matgeschafft hat."

Et verwonnert dann och net, datt ee bei der Eca elo ganz schlecht op den Agnelli ze schwätzen ass:



"En huet wärend Joren un deem Projet matgeschafft an ni e Piipcheswuert gesot. Op der leschter Generalversammlung vun der Eca, den 8. Mäerz 2021, huet hien nach gesot, datt de Schlëssel fir de Succès vum europäesche Futtball net dora besteet, sech net op individuell, mä gemeinsam Interessen ze konzentréieren."

De President vun der Uefa, den Alexaner Ceferin, huet an engem Interview gesot, datt hien nach ni e Mënsch gesinn hätt, deen esou vill gelunn hätt wéi den Agnelli. Wéi perfid dat um Niveau vun der Eca ofgelaf ass, krut de Jean-Paul Espen hautno mat:

"En hat am Kader vun der AG och seng Ried mat engem Zitat vum Mario Draghi opgehalen, an zwar: Wa mer lo näischt änneren, wäerte mer vun der Enttäuschung liewen. Vun deem wat mer sinn, mat der Erënnerung mat deem, wat mer eemol waren, an d'Aen zoumaachen zu deem, wat mer hätte kéinte sinn. Deemools hat jidderee verstanen, datt dat en Opruff war, d'Reform vun der Champions League z'ënnerstëtzen. No den Evenementer weess een elo wat domat gemengt war."

Déi 12 Veräiner, déi d'Super League grënne wollten, ware just virdrun aus der Eca ausgetrueden. Wéi et elo mat deenen 12 weider geet, ass nach net gewosst. Si schénge sech awer elo emol selwer an den Abseits gestallt ze hunn, well d'Eca ass déi Associatioun, déi d'Interête vun all den europäeschen Toppclibb bei der Uefa vertrëtt.