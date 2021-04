Op RTL.lu an iwwert d'App kënnt Dir déi 3 Deeg vun der 13. Editioun vum Festival Elsy Jacobs live suivéieren.

No engem Joer Paus gëtt vun muer un déi 13.Editioun vun der UCI Dammecourse am Grand-Duché gefuer. An dat ënner strenge sanitäre Mesuren. Dat heescht keng Spectateuren an e konsequente Testkonzept fir all Involvéierten vum Festival.

De Plateau ass excellent. 18 reng Profis-Ekippen sinn ugemellt, dorënner 8 Formatiounen aus UCI World Tour. Ënnert den 108 Cyclistinne, déi un den Depart ginn ass och d'Gewënnerin vun 2017 Christine Majerus. Aus der Formatioun Andy Schleck – CP Invest – Immo Losch ass och d'Nina Berton ugemellt. D'Claire Faber huet no hirem Accident gëschter misse Forfait erklären.

D'Christine Majerus war bis elo bei all Editioun vum Festival Elsy Jacobs mat dobäi. D'Proficyclistin vun SD Worx freet sech op d'Course. Dat huet d'Sportlerin vum Joer an engem Interview, dee mer virum Claire Faber sengem Accident opgeholl hunn, confirméiert.

D'Format vun der 13. Editioun ass dee selwechte bliwwen. De Parcours huet sech awer liicht geännert an ass e bëssen méi schwéier ginn.

Keng Spectateuren, mee dir verpasst trotzdeem näischt. Mir sinn déi 3 Deeg live op rtl.lu dobäi, dat mam Kommentar vum Tom Flammang.

Livestream Programm



18h00 Prolog Zéisseng (2,2 km)

16h00 1. Etapp Steinfort – Steinfort (125,1km)

15h15 2. Etapp Garnich – Garnich (105,3km)