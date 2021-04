Sidd e Samschdeg vu 17.00 Auer u live dobäi bei der Dammen an der Häre FINALL an der Champions League vum Volleyball.

Den neien Italienesche Champion Lube Civitanova hat et am Duell vun de Beschten an Europa “nëmme” bis an d’Véierelsfinall gepackt. D’Ekipp vum Lëtzebuerger Kamil Rychlicki huet sech Zaksa Kedzierzyn Kozle missen am Golden Set geschloe ginn. Zaksa huet sech dunn an der Halleffinall nees eng Kéier am golden Set géint de russesche Vertrieder Zenit Kazan duerchgesat an trëfft elo an der Finall vun der Volleyball Champions League op d’Italiener vun Trentino. Den Drëtten aus der italienescher Serie A konnt sech a senger Halleffinall no 2 Matcher géint Perugia behaapten.

Esou kënnt et an der Finall nees zum Duell tëscht den zwou wuel stäerkste Ligen an Europa Italien a Polen. De Match Zaksa Kedzierzyn Kozle - Trentino Itas gëtt zu Verona ëm 20h30 ugepaff.

Virdru kënnt et och zu Verona zum Duell vun den Dammen tëschent Carraro Imoco Conegliano an Vakifbank Istanbul. De Club aus der Tierkei huet weltwäit déi meeschten Titelen am leschte Joerhonnert gesammelt an d’Italienerinne sinn den aktuelle Clubweltmeeschter. Genee ewéi bei den Hären dierf ee sech also op eng spannend Finall freeën.

Vu 17h00 u kämpfen Carraro Imoco Conegliano an Vakifbank Istanbul ëm d’Kroun am europäeschen Dammevolleyball.

Programm

17.00 Auer: Carraro Imoco Conegliano géint Vakifbank Istanbul (Dammen)

20.30 Auer: Zaksa Kedzierzyn Kozle - Trentino Itas (Hären)