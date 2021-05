Duerch eng 2:0-Victoire géint Crystal Palace ass d'Ekipp vu Manchester nëmmen nach ee Schrëtt vum 7. Championstitel fort.

An der Premier League ass et fir Manchester City duerch zwee Goler bannent zwou Minutten dräi Punkte ginn. Fir de PSG gouf et an der Ligue 1 eng wichteg Victoire géint Lens an a Spuenien konnt sech Atlético Madrid knapps géint Elche behaapten.

DFB-Pokal

Dortmund - Kiel (20.45 Auer)

Premier League

Crystal Palace - Manchester City 0:2

0:1 Aguero (57'), 0:2 Ferran Torres

Déi éischt Hallschent huet d'Ekipp vu Manchester de Match bestëmmt, ma virum Gol war een net konsequent genuch fir a Féierung kënnen ze goen. Nom Säitewiessel huet sech dat awer geännert a sou konnten d'Gäscht bannent zwou Minutten zwee Goler markéieren. Den Aguero an de Ferran Torres konnten an der 57. an an der 59. Minutt op 2:0 stellen. Crystal Palace huet sech géint den Tabelleleader schwéier gedoen an eng Hoffnung de Match kënnen ze dréinen ass et net sou richteg ginn. Um Enn séchert sech Manchester City déi dräi Punkten an ass sou nëmmen nach eng Victoire vum Championstitel fort.

Chelsea - Fulham (18.30 Auer)

Serie A

Crotone - Inter Mailand (18.00 Auer)

AC Mailand - Benevneto (20.45 Auer)

Ligue 1

PSG - Lens 2:1

1:0 Neymar (33'), 2:0 Marquinhos (59'), 2:1 Ganago (61')

D'Partie am Parc des Princes zu Paräis huet e gutt Stéck gebraucht bis se an d'Rulle komm ass. No enger hallwer Stonn konnt den Neymar de PSG dann a Féierung bréngen a sou stoung et an der Paus 1:0 fir d'Lokalekipp. Nom Säitewiessel ass Lens da bësse méi zum Zuch komm, ma den zweete Gol vum Match koum da vum Marquinhos, dee per Kappball op 2:0 erhéije konnt. Lens ass zwou Minutten drop zwar den Uschlossgol zum 1:2 gelongen, ma de PSG huet an der Schlussphas näischt méi ubrenne gelooss a wënnt sou um Enn mat 2:1.

Lille - Nice (21.00 Auer)

La Liga

Elche - Atlético Madrid 0:1

0:1 Llorente (23')

Real Madrid - Osasuna (21.00 Auer)

