Am Match tëscht Dynamo Kiew a Vorskla Poltava stounge sech an der Ukrain zwee Lëtzebuerger géigeniwwer.

An der ukrainescher Premier League ass et e Samschdeg zum Duell tëscht zwee Lëtzebuerger Nationalspiller komm. Den Gerson Rodrigues konnt sech mat Dynamo Kiew mat 5:1 géint d'Ekipp vum Olivier Thill, Vorskla Poltava, duerchsetzen an dobäi ee Gol schéissen.

Fir Waasland-Beveren gouf et am Match géint den RFC Seraing en 1:1-Remis. Den Danel Sinani war beim Punktgewënn vu senger Ekipp de ganze Match am Asaz.