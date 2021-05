Arsenal klappt Newcatsle mat 2:0, a Frankräich konnt sech Bordeaux eng wichteg 1:0-Victoire géint Rennes erkämpfen.

Wärend d'Bundesliga dëse Weekend spillfräi hat, wéinst dem DFB Pokal, gouf an de weideren europäeschen Divisiounen awer gespillt.

Ënnert anerem gouf Inter Mailand an Italien Champion, dëst well Atalanta géint Sassuolo net iwwer een 1:1-Remis erauskoum.

S I A M O N O I. S I A M O N O I.

I C A M P I O N I D E L L’ I T A L I A S I A M O N O I. 1️⃣9️⃣⚫️🔵#IMScudetto #IMInter #ForzaInter pic.twitter.com/Y64V27gUKf — Inter (@Inter) May 2, 2021

Premier League

Newcastle - Arsenal 0:2

0:1 Elneny (5'), 0:2 Aubameyang (66')

An der englescher Premier League gouf et eng wichteg Victoire fir den FC Arsenal géint Newcastle. Arsenal kann duerch dës Victoire de Réckstand op déi europäesch Plaze verréngeren, fir Newcastle bleift weiderhin den Ofstigskampf am Mëttelpunkt. Arsenal war iwwer wäit Strecken déi besser Ekipp, si hate méi vum Match an och e gudde Pak Geleeënheeten. Fréi an der Partie konnt den Elneny seng Faarwen dann och a Féierung bréngen. Duerno hat et allerdéngs bis zur 66. Minutt gedauert, éiert den Aubameyang fir d'Entscheedung suerge konnt.

Manchester United - Liverpool

No Ausschreidunge vun de Supporter virum an am Stadion gouf de Match tëscht Manchester United a Liverpool ofgesot. Wéini de Match nogeholl gëtt steet bis ewell nach net fest.

Tottenham - Sheffield

20:15 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Lazio Roum - Genua 4:3

1:0 Correa (30'), 2:0 Immobile (43', Eelefmeter), 2:1 Marusic (47', Selbstgol), 3:1 Alberto (48'), 4:1 Correa (56'), 4:2 Scamacca (80'), 4:3 Shomurodov (81')

Lazio Roum bleift an der Course ëm d'Europa-League Qualifikatioun an Italien. Duerch eng wichteg 4:3-Victoire géint Genua bleiwen d'Männer aus der italienescher Haaptstad op der 6. Tabelleplaz. Nodeems Lazio sech an der éischter Hallschent eng 2:0-Avance erausgespillt haten, war et kuerz no Wiessel ee Selbstgol vum Marusic, deen de Match erëm spannend gestallt hat. Duerno konnt Lazio de Match awer erëm an d'Hand huelen a sech duerch ee Gol vum Alberto an duerno duerch de Correa an der 56. Minutt eng komfortabel Avance erausspillen. Trotz den zwee spéide Goler vu Genua sollt et um Enn dräi Punkte fir d'Réimer ginn.

Neapel - Cagliari 1:1

1:0 Osimhen (13'), 1:1 Nández (90'+4)

Bologna - Florenz 3:3

0:1 Vlahovic (21'), 1:1 Palacio (31'), 1:2 Bonaventura (64'), 2:2 Palacio (71'), 2:3 Vlahovic (74'), 3:3 Palacio (84')

Sassuolo - Atalanta 1:1

0:1 Gosens (32'), 1:1 Berardi (52')

Duerch dësen 1:1-Remis ass Inter Mailand offiziell Champion an Italien, dëst well Atalanta si net méi anhuele kann.

Udinese - Juventus Turin

18:00 Auer

Sampdoria - AS Roum

20:45 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Bordeaux - Rennes 1:0

1:0 Mara (11')

A Frankräich konnt sech Bordeaux um 35. Spilldag wichteg Punkten an der Lutte ëm de Maintien sécheren. Duerch de Gol vum Mara an der 11. Minutt ka sech Bordeaux op déi 15. Plaz am Championnat verbesseren an huet elo 7 Punkten Avance op d'Relegatiounsplaz, dëst bei nach 3 Spilldeeg, déi ze spille bleiwen. Et war iwwerdeems och déi éischte Victoire no 5 Defaiten noeneen. Fir d'Gäscht aus Rennes gesäit et dogéint ganz anescht aus. Si leien elo op der 7. Plaz an hunn nach Chancen op d'Qualifikatioun fir d'Europa-League.

Dijon - Metz 1:5

0:1 Gueye (37'), 0:2 Sarr (42'), 1:2 Balde (48'), 1:3 Chafik (71', Selbstgol), 1:4 Vagner (82'), 1:5 Bronn (85')

Fir Metz gouf et géint den Tabelleleschten aus Dijon eng kloer 5:1-Victoire.

#DFCOFCM [ 𝕃𝕚𝕧𝕖 ]



👊 Le résultat final vous est présenté par la @regiongrandest !



😍 Le #FCMetz réalise un festival offensif et renoue avec le succès sur la pelouse du @DFCO_Officiel !



1⃣- 5⃣ pic.twitter.com/h5nTAP1UPw — FC Metz ☨ (@FCMetz) May 2, 2021

Lorient - Angers 2:0

1:0 Wissa (44'), 2:0 Lemoine (48')

Nîmes - Reims 2:2

0:1 Mbuku (30'), 1:1 Ripart (47'), 2:1 Koné (71'), 2:2 Flips (80')

Stade Brest - Nantes 1:4

0:1 Simon (15'), 0:2 Blas (27'), 0:3 Louza (56'), 0:4 Coulibaly (62'), 1:4 Faivre (83')

Montpellier - Saint-Étienne

17:05 Auer

Monaco - Lyon

21:00 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Valladolid - Betis Sevilla 1:1

0:1 Garcia (49'), 1:1 Weissman (68')

Villarreal - Getafe 1:0

1:0 Pino (79')

Granada - Cádiz

18:30 Auer

Valencia - Barcelona

21:00 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga