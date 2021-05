Un der Spëtzt verléiert d'Fola iwwerraschend 2:3 géint Munneref, den F91 huet géint den FCD03 3:1 gewonnen an de Swift huet Rouspert 1:0 geklappt.

Um Sonndeg stoung am nationale Futtball de ganze 25. Spilldag um Programm.

Un der Spëtzt ass de Championnat erëm richteg spannend. Wärend d'Fola iwwerraschend géint Munneref dee Kierzere gezunn hat konnte souwuel de Swift wéi och Diddeleng wichteg Victoire feieren.

De Liveticker an de Replay vun de Matcher fir nozeliesen respektiv nozekucken.

D'Resuméë vun de Matcher

Diddeleng - Déifferdeng 3:1

0:1 Brusco (36'), 1:1 Bettaieb (45'+2), 2:1 Van den Kerkhof (51', Eelefmeter), 3:1 Nader (66')

Fir Diddeleng waren déi dräi Punkten e Muss, wéilt een d'Chance op de Championstitel nach halen. Den Tabellen-Drëtte war an den éischte Minutten dann och déi méi geféierlech Ekipp. Si hunn Déifferdeng an déi eegen Hallschent gedréckt, ma am Ofschloss hat et nach un der néideger Prezisioun gefeelt. Aus dem Näischt waren et an der 36. Minutt dann awer d'Gäscht, déi a Féierung goe konnten. No enger Pass an de Laf stoung de Brusco fräi virum Kips am Diddelenger Gol. Dëse war beim Schoss vum Busco nach um Ball, ma hie konnt den Aschlag awer net verhënneren. Diddeleng hat sech awer net geschockt gewisen a sou koume si och héich verdéngt nach virum Téi zum Ausgläich. No engem Corner konnt sech de Bettaieb um éischte Potto duerchsetzen an de Ball mam Kapp am Filet ënnerbréngen.

Nom Téi konnt Diddeleng de Match dann dréinen. No engem Feeler vum de Taddeo um Nader konnt de Van den Kerkhof aus 11 Meter markéieren. Diddeleng war duerno déi besser Ekipp a sou konnt si sech och belounen. An der 66. Minutt konnt den Nader de Ball mam Kapp an de Gol setzen an Diddeleng domat eng wichteg awer verdéngte Victoire sécheren.

Wolz - Racing 0:1

0:1 Dachelet (74', Selbstgol)

No der 0:1-Defaite am Allersmatch wollt Wolz sech doheem géint de Stater Racing revanchéieren. Et waren allerdéngs d'Gäscht vum Racing, déi besser an de Match koumen a sech ëmmer erëm un de Gol vu Wolz erugetaascht haten. An der 29. Spillminutt war et de Mabella dee sech aus ronn 12 Meter een Häerz geholl hat. De Schon am Gol vu Wolz konnt de Ball duerch ee super Reflex awer nach ofwieren. Duerno koum Wolz awer besser an de Match a si koumen och zu Chancë, ma um Enn sollt et awer mat 0:0 an d'Kabinne goen. Nom Téi war et weiderhin de Ralph Schon, dee Wolz am Match hale konnt, dëst no staarke Reflexer géint de Mabella, deen et an der 66. an an der 69. Minutt probéiert hat. An der 74. Minutt war et op en Neits de Mabella, dee sech iwwer riets duerchsetze konnt. No senger Flank konnt de Ralph Schon de Ball net festhalen an hat säin eegene Matspiller Dachelet ofgeschoss, deen de Ball onglécklech an den eegene Gol deviéiert hat. Um Enn blouf et dann och bei enger alles an allem verdéngter Victoire fir de Racing zu Wolz.

© Tom Fischer

Fola - Munneref 2:3

0:1 Falade (14'), 0:2 Mohammed (21'), 1:2 Hadji (34'), 2:2 Hadji (65'), 2:3 Oliveira (82')

Duerch eng iwwerraschend 3:2-Victoire ka Munneref de Championnat spannend halen. D'Fola bleift awer trotz der Defaite un der Spëtzt vum Championnat.

Hesper - Rouspert 1:0

1:0 Abdallah (41')

Progrès Nidderkuer - Etzella Ettelbréck 3:1

1:0 Habbas (32', Eelefmeter), 2:0 Habbas (36'), 2:1 Hemkemeier (50'), 3:1 Luisi (90')

Péiteng - Hueschtert 1:1

1:0 El Hamzaoui (19', Eelefmeter), 1:1 Trani (83')

© Joel Sauber

Hamm - Rodange 3:2

0:1 Larrière (65'), 0:2 Larrière (73'), 1:2 Deruffe (76'), 2:2 Deruffe (86'), 3:2 Mendes (89')

© Felix Girst

Stroossen - Jeunesse 0:5

0:1 Ouwo Moussa (26'), 0:2 Ouwo Moussa (35'), 0:3 Ouwo Moussa (39'), 0:4 Bernard (53'), 0:5 Bernard (71')

© Christophe Mersch

D'Tabell vun der BGL Ligue