D'Lëtzebuergerin konnt sech am Sprangen iwwer 1,50 Meter, wou am ganze 60 Reider um Start waren, am Stiechen duerchsetzen.

D'Charlotte Bettendorf hutt e Sonndeg de Grousse Präis beim CSI3* zu Lier an der Belsch mat hirem Päerd Nababette Z am Stieche gewonnen. Fir d'Stieche waren 10 Koppele qualifizéiert. D'Charlotte Bettendorf war ee vun deenen zwee eenzege Reider, déi och am Stiechen ouni Feeler bliwwe sinn. Si war um Enn mat engem Virsprong vun 0,42 Sekonne méi séier wéi den Yves Vanderhasselt. E Freideg war d'Charlotte Bettendorf scho gutt placéiert an der Qualifikatioun zum Grousse Präis. Hei koum d'Lëtzebuergerin och mam Nababette op déi 4. Plaz vun 98 Starter. Klickt hei, fir op d'Resultater ze kommen.