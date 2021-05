Dacks ass de Julien Henx net zu Lëtzebuerg. De Crawl-Spezialist trainéiert zanter ronn 5 Joer zu Bordeaux an engem Club.

Am Februar gouf den Diddelenger eng zweete Kéier positiv op de Coronavirus getest. An déi Kéier hat et de Schwëmmer méi schlëmm erwëscht, hien huet eng Longenembolie gemaach.

Nodeems de Julien am Oktober eng éischte Kéier de Covid-19 erwëscht hat, gouf et déi Kéier och e mentale Knacks fir den Héichleeschtungssportler. Schliisslech wëll hie sech nach ëmmer fir d'Olympesch Summerspiller zu Tokio qualifizéieren.

22 Sekonnen an eng Honnertstel, dat ass d'Qualifikatiounszäit fir den Ticket fir op Tokio. Dem Julien Henx feelen 68 Honnertstel.

Bis Enn Juni huet de Julien Henx nach Zäit, fir sech ze qualifizéieren. Wann et dëst Joer net klappt, da gëtt 2024 ugepeilt, d'Summerspiller zu Paräis. D'EM zu Budapest Enn Mee ass fir de Julien Henx eng nächst Méiglechkeet, sech fir d'Olympesch Summerspiller zu Tokio ze qualifizéieren.