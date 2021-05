En Dënschdeg an e Mëttwoch stinn d’Réckmatcher vun den Halleffinallen an der Futtball Champions League um Programm.

En Dënschdeg den Owend spillt Manchester City säi Réckmatch géint Paris Saint Germain. No der 2:1 Victoire vu den Englänner am Stade de France duerch Goaler vum Ryhad Mahrez a Kevin De Bruyne hunn d’Citizens eng gutt Ausgangspositioun fir de Retourmatch. Allerdéngs huet de PSG de Weekend hir Partie am Championnat gewonnen a rees dowéinst mat vill Confiance op Manchester.

De PSG muss op de rout gespaarten Idrissa Gueye verzichten an och de Kylian Mbappé ass eventuell net an Toppform. Den 22-Järege Fransous gouf de Weekend wéinst enger Blessur un der Wued géint Lens geschount, mä et kann een awer dovunner ausgoen, dass de Mauricio Pochettino net op de Superstar verzichten wäert. Donieft kann de Pep Guardiola op de ganze Kader zeréckgräifen. De Spuenier huet seng Haaptspiller um 34. Spilldag bei der 2-0 Auswäertsvictoire géint Crystal Palace logescherweis geschount.

Manchester City ass gewellt, seng Serie an der Champions League weiderzeféieren. D’Citizens hu vun 10 Matcher der 11 gewonnen, mä Neymar a Co. wäerten awer alles drusetzen, fir d’Champions-League-Finall, esou wéi d’lescht Joer, z'erreechen.

Um Mëttwochowend kënnt et dann zum Retourmatch tëschent Chelsea London a Real Madrid. Nom 1:1 Remis am Allersmatch ginn d’Englänner liicht favoriséiert an dës Partie.

Bei Real ass de Sergio Ramos rëm un Bord. De 35 Joer ale Joer Kapitän trainéiert no senger Verletzung nees mat der Ekipp, mä et ass nach onkloer, ob den Zidane de spueneschen Nationalspiller eng Platz an der 11 de Base zoutraut. Eng schlecht Noriicht huet d’Ekipp de Weekend awer nom Match géint Osasuna misse verdauen. De Raphael Varane huet sech un den Adduktore blesséiert a wäert net mat an der Fliger fir op London klammen. Dowéinst muss an der Defense vun de Spuenier nees rotéiert ginn.

Chelsea ass duerch den Auswäertsgol vum Pulisic liicht am Virdeel. D’Madrilene sinn opgrond vun hirer staarker Saison an der La Liga awer definitiv net ze ënnerschätzen, mussen awer e Goal schéissen, fir weiderzekommen. Bei engem 0:0 géing Chelsea an d’Final anzéien.

Déi zwee Matcher gesitt dir, wéi gewinnt, live vun 20:45 un um RTL Zwee.